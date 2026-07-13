Argentina vs. Inglaterra: ¿A qué hora y quién transmite en Chile este partido de semifinal del Mundial 2026?

Se avecina un partido caliente en las semifinales del Mundial 2026 con el choque entre Argentina e Inglaterra.

Este miércoles 15 de julio quedará definida la final del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Argentina debe enfrentar un duro compromiso ante Inglaterra a disputarse en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta instancia de la cita mundialista tras dejar con varias complicaciones a Suiza, equipo que lo llevó hasta el alargue donde los trasandinos se impusieron 3-1.

Inglaterra busca cantar Wonderwall con sus hinchas el miércoles en Atlanta. | Foto: Getty Images

Inglaterra, por otro lado, no tuvo una tarea sencilla tampoco: en tiempo extra derrotó a la Noruega de Erling Haaland por 2-1 y se clasificó a la ronda de los 4 mejores en la presente cita mundialista.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Argentina vs. Inglaterra: día y hora

El partido por las semifinales del Mundial 2026 arrancará este miércoles 15 de julio a las 15:00 de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver a Argentina vs. Inglaterra?

El encuentro entre argentinos e ingleses irá por las pantallas de D Sports y Chilevisión.

Internet: Así se podrá ver

De manera ONLINE, el compromiso entre Argentina e Inglaterra se podrá ver por DGO, Paramount+ y las plataformas de CHV.