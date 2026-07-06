VIDEO | La desconsolada reacción de IShowSpeed tras la eliminación de Cristiano Ronaldo y Portugal del Mundial

El streamer IShowSpeed quedó muy apenado tras la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

La Selección de Portugal le puso punto final a lo que fue su participación dentro del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Roberto Martínez cayeron por 1-0 ante España por los octavos de final en la Copa del Mundo.

Esta derrota dejó una importante consecuencia dentro del fútbol mundial, ya que significa el adiós de una leyenda del fútbol como lo es Cristiano Ronaldo, quien disputaba su último Mundial a sus 41 años.

Muchos amantes del fútbol anhelaban con que CR7 pudiera alcanzar el título de la Copa del Mundo en esta oportunidad, ya que era la última chance que tenía el portugués para conseguir este anhelado trofeo.

Tras esta eliminación, uno de los fieles seguidores de Cristiano Ronaldo es el reconocido streamer IShowSpeed, quien dijo presente en Dallas para apoyar a su ídolo, pero que terminó sufriendo con esta agónica eliminación de Portugal.

Cristiano Ronaldo sufrió la eliminación | Foto: Getty Images

Dentro de su transmisión, el streamer estadounidense se mostró muy afectado tras la eliminación de Portugal, la que sin duda le dice adiós a su gran sueño de poder ser campeón del Mundial.

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VIDEO: REVISA LA REACCIÓN DE ISHOWSPEED

🚨| WATCH: Speed BREAKS DOWN as Cristiano Ronaldo appears on the Jumbotron and walks off the pitch after Portugal’s World Cup ELIMINATION 💔💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/JGi2nyJW0O — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026