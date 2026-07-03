El cuadro principal de eliminación directa entra en su recta definitiva y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el terreno de juego norteamericano. La última jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se abre con todo en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el electrizante enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Australia y Egipto, en busca de meterse en la próxima fase del torneo máximo.
El camino previo para la escuadra de Oceanía ha estado lleno de dientes apretados en la cancha. Los Socceroos clasificaron en el segundo puesto del Grupo D, búnker liguero donde sólo ganaron un duelo, el cual fue un contundente 2-0 sobre Turquía. El elenco de las camisetas amarillas sabe que no hay mañana en el césped y que deberán cuajar un partido perfecto en el plano defensivo si quieren mantener vivo el sueño planetario.
La hora de los Faraones: El invicto africano se pone a prueba
Por la vereda opuesta aparece un bando que ha demostrado una solidez tremenda a lo largo de la competencia y que sale a morder el pasto con la chapa de favorito. Misma situación se vive con los Faraones en la trastienda estadística, ya que en la ronda grupal sólo vencieron a Nueva Zelanda por un claro 3-1. Sin embargo, el bando de la gran ventaja psicológica y futbolística radica en que los africanos no saben de derrotas en lo que va del torneo, un registro de imbatibilidad que pretenden hacer respetar a toda costa en el césped de Arlington.
Las coordenadas de la FIFA para el cuadro definitivo ya están completamente trazadas en la pizarra liguera internacional. Quien resulte vencedor del duelo entre Australia y Egipto se enfrentará por los octavos de final del Mundial 2026 al ganador del lance entre Argentina y Cabo Verde. Las alarmas de los hinchas ya están encendidas, puesto que ese crucial duelo de octavos se jugará el próximo martes 7 de julio al mediodía en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. ¡Promesa de guerra civil en los campos estadounidenses!