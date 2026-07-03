El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González , será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.

El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.

El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos , misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach ; Alessandro Circati , Jordan Bos , Aziz Behich , Harry Souttar , Lucas Herrington ; Connor Metcalfe , Aiden Oneill , Jackson Irvine ; Nestory Irankunda y Cristian Volpato .

La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir ; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany , Ramy Rabia , Karim Hafez ; Emam Ashour , Mostafa Zico , Hamdy Fathy , Marwan Attia ; Mohamed Salah y Omar Marmoush .

Las selecciones de Australia y Egipto finalizaron los trabajos en el terreno de juego del AT&T Stadium y regresaron a los vestuarios para terminar de prepararse para el partido.

4'PT: cuando Egipto buscaba hacerse del dominio de la pelota, Australia generó peligro en tres toques, con finalización de Cristian Volpato y un remate desde afuera del área que dio en el travesaño.

El cuadro principal de eliminación directa entra en su recta definitiva y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el terreno de juego norteamericano. La última jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se abre con todo en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el electrizante enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Australia y Egipto, en busca de meterse en la próxima fase del torneo máximo.

El camino previo para la escuadra de Oceanía ha estado lleno de dientes apretados en la cancha. Los Socceroos clasificaron en el segundo puesto del Grupo D, búnker liguero donde sólo ganaron un duelo, el cual fue un contundente 2-0 sobre Turquía. El elenco de las camisetas amarillas sabe que no hay mañana en el césped y que deberán cuajar un partido perfecto en el plano defensivo si quieren mantener vivo el sueño planetario.

La hora de los Faraones: El invicto africano se pone a prueba

Por la vereda opuesta aparece un bando que ha demostrado una solidez tremenda a lo largo de la competencia y que sale a morder el pasto con la chapa de favorito. Misma situación se vive con los Faraones en la trastienda estadística, ya que en la ronda grupal sólo vencieron a Nueva Zelanda por un claro 3-1. Sin embargo, el bando de la gran ventaja psicológica y futbolística radica en que los africanos no saben de derrotas en lo que va del torneo, un registro de imbatibilidad que pretenden hacer respetar a toda costa en el césped de Arlington.

Las coordenadas de la FIFA para el cuadro definitivo ya están completamente trazadas en la pizarra liguera internacional. Quien resulte vencedor del duelo entre Australia y Egipto se enfrentará por los octavos de final del Mundial 2026 al ganador del lance entre Argentina y Cabo Verde. Las alarmas de los hinchas ya están encendidas, puesto que ese crucial duelo de octavos se jugará el próximo martes 7 de julio al mediodía en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. ¡Promesa de guerra civil en los campos estadounidenses!