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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Australia vs Egipto sigue el minuto a minuto GRATIS del duelo por 16 avos

Los de Oceanía buscan meter el batacazo en Arlington ante una escuadra africana que no registra derrotas en el certamen planetario.

Cinco minutos de adición

Cumplido el tiempo reglamentario, se adicionaron 5 minutos. De persistir la igualdad, habrá prórroga.

Lesión y tercer cambio en Egipto

34'ST: Karim Hafez se retiró lesionado para el ingreso de Trezeguet.

Doble cambio en Australia

28'ST: Nestory Irankunda y Cristian Volpato salieron para el ingreso de Mohamed Touré y Ajdin Hrustic.

Segunda pausa de rehidratación

23'ST: el árbitro dio paso a la segunda pausa de rehidratación del encuentro.

Doble cambio en Egipto

21'ST: Mostafa Ziko y Hamdy Fathy dejaron su lugar en cancha a Haissem Hassan y Hossam Abdelmaguid.

¡GOL DE AUSTRALIA! Gol de Hany en contra

9'ST: Tras un centro desde la izquierda, Hany metió la pelota contra su propio arco. Australia y Egipto ahora igualan 1-1.

Egipto casi marca el segundo desde el saque del medio

1'ST: en el movimiento para dar inicio al complemento, Egipto puso a Omar Marmoush mano a mano con Beach, pero la definición del delantero salió afuera, pegada al palo.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Australia (0) y Egipto (1) ya juegan los segundos 45 minutos en el AT&T Stadium.

Primer cambio en Australia

Jordan Bos, que había terminado lesionado el primer tiempo, dejó su lugar en la cancha a Kai Trewin para disputar el complemento.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Al término de los primeros 45 minutos en Dallas, Egipto le gana 1-0 a Australia en un partido apenas discreto. Siendo buenos.

Remate desviado de Volpato

45+1'PT: Australia pudo correr de contragolpe y puso a Cristian Volpato en posición de ataque, pero el remate que ensayó el mediocampista salió afuera.

Australia reaccionó con remate de Behich

35'PT: tras largos minutos sin aproximarse al arco egipcio, Australia volvió a llegar con un remate de Behich que tapó abajo Shoubir sin dar rebote.

Primera pausa de Rehidratación

22'PT: bajo el abucheo que ya es costumbre, el árbitro Gustavo Tejera invitó a los equipos a la primera pausa de rehidratación.

¡GOL DE EGIPTO! Gol de Ashour

13'PT: Emam Ashor le puso la cabeza a un gran centro de Hafez y puso en ventaja a Egipto, 1-0 sobre Australia.

Posesión inofensiva de Egipto

10'PT: Egipto maneja la pelota, pero carece de profundidad en ataque. Australia espera en bloque bajo, ya habiendo dado muestras de que puede salir rápido de contra.

El primer aviso fue de Australia. Travesaño para Volpato

4'PT: cuando Egipto buscaba hacerse del dominio de la pelota, Australia generó peligro en tres toques, con finalización de Cristian Volpato y un remate desde afuera del área que dio en el travesaño.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Australia y Egipto en el AT&T Stadium de Dallas buscando un lugar en los octavos de final del Mundial.

¡Los equipos salen a la cancha!

Los equipos ingresan al terreno de juego. Se vienen los himnos nacionales y quedará todo listo para la acción.

Ambas selecciones finalizan los trabajos en el terreno de juego

Las selecciones de Australia y Egipto finalizaron los trabajos en el terreno de juego del AT&T Stadium y regresaron a los vestuarios para terminar de prepararse para el partido.

Trabajos en el campo de la Selección de Australia.

Trabajos en el campo de la Selección de Australia.

Activación de la Selección de Egipto.

Activación de la Selección de Egipto.

Listo el vestuario egipcio

Todo preparado en el vestuario australiano

Formación confirmada en Egipto

La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Marwan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Formación confirmada en Australia

La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda y Cristian Volpato.

Así es el AT&T Stadium

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

AT&T Stadium de Dallas.

AT&T Stadium de Dallas.

Así llega Egipto

El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos, misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.

Así llega Australia

El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.

Los árbitros del partido

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González, será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.

Australia y Egipto disputan un duelo clave en Dallas
© Getty ImagesAustralia y Egipto disputan un duelo clave en Dallas

El cuadro principal de eliminación directa entra en su recta definitiva y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el terreno de juego norteamericano. La última jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se abre con todo en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el electrizante enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Australia y Egipto, en busca de meterse en la próxima fase del torneo máximo.

El camino previo para la escuadra de Oceanía ha estado lleno de dientes apretados en la cancha. Los Socceroos clasificaron en el segundo puesto del Grupo D, búnker liguero donde sólo ganaron un duelo, el cual fue un contundente 2-0 sobre Turquía. El elenco de las camisetas amarillas sabe que no hay mañana en el césped y que deberán cuajar un partido perfecto en el plano defensivo si quieren mantener vivo el sueño planetario.

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La hora de los Faraones: El invicto africano se pone a prueba

Por la vereda opuesta aparece un bando que ha demostrado una solidez tremenda a lo largo de la competencia y que sale a morder el pasto con la chapa de favorito. Misma situación se vive con los Faraones en la trastienda estadística, ya que en la ronda grupal sólo vencieron a Nueva Zelanda por un claro 3-1. Sin embargo, el bando de la gran ventaja psicológica y futbolística radica en que los africanos no saben de derrotas en lo que va del torneo, un registro de imbatibilidad que pretenden hacer respetar a toda costa en el césped de Arlington.

Las coordenadas de la FIFA para el cuadro definitivo ya están completamente trazadas en la pizarra liguera internacional. Quien resulte vencedor del duelo entre Australia y Egipto se enfrentará por los octavos de final del Mundial 2026 al ganador del lance entre Argentina y Cabo Verde. Las alarmas de los hinchas ya están encendidas, puesto que ese crucial duelo de octavos se jugará el próximo martes 7 de julio al mediodía en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. ¡Promesa de guerra civil en los campos estadounidenses!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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