Ya estamos para llevarles todos los detalles del partido entre Brasil y Haití, válido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El partido está a casi dos horas de comenzar y muchos fanáticos del Scratch gozan la previa fuera del Lincoln Financial Field en Filadelfia, q ue tiene capacidad para 69 mil 879 personas.

Alisson en el arco; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos en la defensa; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá en el mediocampo; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior en la ofensiva.

Los africanos les ganaron por 1-0 al cuadro escocés gracias a un gol de Ismael Saibari. Marruecos es líder del Grupo C a la espera de este duelo.

Así calienta el extremo del Real Madrid antes de enfrentar a Haití en la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026.

El Scratch tiene la obligación de ganar para dejar atrás todas las dudas que quedaron luego de su debut ante Marruecos.

La acción no se detiene en el Mundial 2026 y el Grupo C se prepara para una segunda jornada que promete ser de vida o muerte. La Selección de Brasil comenzó su participación con un amargo empate frente a Marruecos, por lo que el equipo adiestrado tácticamente por el italiano Carlo Ancelotti llega con la presión de conseguir su primera victoria en el certamen.

En la vereda de enfrente estará Haití, combinado caribeño que viene de caer en el debut ante Escocia en un duelo marcado por una gigantesca polémica debido a una supuesta mano dentro del área que ni el árbitro ni el VAR optaron por sancionar.

Los dolores de cabeza del Scratch en el debut

El debut de la Verdeamarela estuvo lejos de ser un trámite tranquilo, sufriendo varios inconvenientes ante el actual campeón de la Copa Africana de Naciones:

Golpe inicial: Brasil comenzó en desventaja en el marcador producto de un golazo anotado por Ismael Saibari , joya africana que fichará por el Bayern Múnich a cambio de una fortuna.

Brasil comenzó en desventaja en el marcador producto de un golazo anotado por , joya africana que fichará por el Bayern Múnich a cambio de una fortuna. La salvación: La paridad definitiva llegó gracias a otra conquista de gran factura convertida por su principal estrella ofensiva, Vinicius Junior, sentenciando el 1-1 final.

Ricardo Adé: El bastión haitiano con pasado en el fútbol chileno

Dentro de la nómina de 26 jugadores citados por el cuadro centroamericano para esta cita planetaria, resalta un nombre que conoce muy de cerca la realidad de las canchas nacionales. Las referencias son para el zaguero central Ricardo Adé, quien registra un recordado paso por la Primera B del fútbol chileno al inicio de su carrera.

A pesar de sus humildes comienzos en el ascenso de nuestro país, la realidad actual del defensor caribeño es completamente estelar. Hoy en día, Adé se ha transformado en un auténtico bastión y referente absoluto de Liga de Quito en Ecuador, uno de los clubes más grandes y ganadores de Sudamérica, pergaminos con los que buscará neutralizar el poderío de los atacantes brasileños.