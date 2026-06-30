La escuadra africana busca frenar al "Androide", quien salta al pasto enfocado en batir al bando europeo y cazar a Lionel Messi en la tabla de artilleros.

El Mundial 2026 sigue su curso y este martes continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final, una jornada que abren Costa de Marfil frente a la Noruega de Erling Haaland en Dallas. Las tribunas tejanas se transformarán en una caldera para albergar el 78° encuentro de la cita planetaria organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, transformándose en una batalla de pronóstico reservado sobre el césped.

El incentivo deportivo es gigante en cada rincón del campo de juego. Junto al ansiado paso a los octavos de final del certamen, Erling Haaland buscará aumentar su cifra personal en el pasto: con cuatro goles marcados en la fase previa, el noruego está a la caza directa de Lionel Messi (6) en la tabla de máximos goleadores del Mundial. La ambición del atacante del Manchester City choca de frente con la estrategia del bando de la CAF, ya que Costa de Marfil busca con todas sus armas liguera despedir de forma temprana a Noruega y anular por completo el circuito ofensivo de Haaland.

El premio mayor: Pasajes a Nueva Jersey para citarse con Brasil

Las pizarras de ambos directores técnicos ya tienen trazado el mapa liguero internacional de lo que viene para el vencedor de los 90 minutos. El bando que logre quedarse con la victoria y la clasificación liguera en el bolsillo tendrá que armar las maletas de forma inmediata para afrontar un desafío de proporciones siderales.

El ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega viajará directamente a Nueva Jersey para enfrentar en la ronda de los 16 mejores a la Selección de Brasil, escuadra dirigida por Carlo Ancelotti que viene de dejar en el camino a Japón en un final agónico y milagroso. Una recompensa de oro liguero que obliga a dejar el alma en cada pelota dividida en la cancha de Dallas. ¡Imperdible compromiso a todo o nada!

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.