El Mundial 2026 sigue su curso y este martes continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final, una jornada que abren Costa de Marfil frente a la Noruega de Erling Haaland en Dallas. Las tribunas tejanas se transformarán en una caldera para albergar el 78° encuentro de la cita planetaria organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, transformándose en una batalla de pronóstico reservado sobre el césped.
El incentivo deportivo es gigante en cada rincón del campo de juego. Junto al ansiado paso a los octavos de final del certamen, Erling Haaland buscará aumentar su cifra personal en el pasto: con cuatro goles marcados en la fase previa, el noruego está a la caza directa de Lionel Messi (6) en la tabla de máximos goleadores del Mundial. La ambición del atacante del Manchester City choca de frente con la estrategia del bando de la CAF, ya que Costa de Marfil busca con todas sus armas liguera despedir de forma temprana a Noruega y anular por completo el circuito ofensivo de Haaland.
El premio mayor: Pasajes a Nueva Jersey para citarse con Brasil
Las pizarras de ambos directores técnicos ya tienen trazado el mapa liguero internacional de lo que viene para el vencedor de los 90 minutos. El bando que logre quedarse con la victoria y la clasificación liguera en el bolsillo tendrá que armar las maletas de forma inmediata para afrontar un desafío de proporciones siderales.
El ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega viajará directamente a Nueva Jersey para enfrentar en la ronda de los 16 mejores a la Selección de Brasil, escuadra dirigida por Carlo Ancelotti que viene de dejar en el camino a Japón en un final agónico y milagroso. Una recompensa de oro liguero que obliga a dejar el alma en cada pelota dividida en la cancha de Dallas. ¡Imperdible compromiso a todo o nada!
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
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¿Camino a la final?
Posibles rivales: así está el lado del cuadro de Noruega y Costa de Marfil camino a la final.
La llegada de Noruega
¿En qué piensas, Erling? Noruega y Haaland ya están en el estadio de Dallas.
Camarín listo de Costa de Marfil
El vestuario de los africanos espera con la ilusión de meterse en octavos del Mundial.
El tropiezo previo de Noruega con asterisco
Noruega viene de ser goleada por Francia, aunque dosificó y presentó equipo alternativo contra los galos.
FORMACIÓN CONFIRMADA DE COSTA DE MARFIL
El once del cuadro africano:
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FORMACIÓN CONFIRMADA DE NORUEGA
El once de los nórdicos:
Los datos del partido
Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio, desde las 13:00 horas de Chile. El duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará en el AT&T Stadium, en Dallas, Estados Unidos. Arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela.
Probables formaciones: Haaland a la cancha
Noruega: Ørjan Nyland al arco; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe enm defensa; Martin Ødegaard, Sander Berge y Patrick Berg en mediocampo; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa en ataque.
Costa de Marfil: Yahia Fofana en el pórtico; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai en mediocampo; Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonn y Yan Diomande en delantera.
El camino de Costa de Marfil
Costa de Marfil se clasificó segundo en el Grupo E:
Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador
Alemania 2 - 1 Costa de Marfil
Curazao 0 - 2 Costa de Marfil
El camino de Noruega
Noruega se metió en la ronda final tras finalizar segundo en la tabla del Grupo I:
Irak 1 - 4 Noruega
Noruega 3 - 2 Senegal
Noruega 1 - 4 Francia
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Comenzamos la previa
Buenos días amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.
Periodista con 15 años de experiencia en radio y medios digitales. Es autor del libro 2011 La Historia de un Equipo Rebelde y fue testigo in situ de las dos Copas América obtenidas por Chile, lo que potencia su mirada sobre las grandes coberturas y la memoria reciente del deporte chileno.