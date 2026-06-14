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MUNDIAL 2026

EN VIVO: ECUADOR VS COSTA DE MARFIL | ¡Final del primer tiempo!

De la mano de Sebastián Beccacece, la Selección de Ecuador hace su estreno en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.

Fin del primer tiempo: 0-0

45'+4.- Los equipos se van al descanso con empate sin goles. Costa de Marfil logró igualar el trámite y cierra la primera etapa con leve ventaja en el dominio del balón contra Ecuador.

Otro balón al marco de Ecuador

29'.- A Ecuador le falta afinar un poquito la puntería: Alan Minda recibe un balón filtrado que lo deja solo frente al arquero Yahia Fofana y la pelota da en el travesaño nuevamente. Se mantiene el empate sin goles.

Casi Ecuador, se salva Costa de Marfil: 0-0

23'.- John Yeboah mete un bombazo... el travesaño salva a los africanos: el balón se devuelve al campo lejos de la línea de portería.

Llegó Costa de Marfil

16'.- Bazoumana Touré busca el arco desde el costado del área con tiro cruzado, pero sale por línea de fondo. Los africanos reclamaban córner... y efectivamente la alcanza a desviar Galínez. El árbitro no lo ve y marca el saque con el pie para Ecuador.

Está calentito el gol de Ecuador: 0-0

13'.- John Yeboah saco un remate desde la frontera del área por la zona del vértice y parecía que bajaba. Se va apenas por encima del travesaño de los africanos.

Ufff, casi Ecuador

10'.- Piero Hincapié metió un balón bajo desde la izquierda al área y Enner Valencia saca un misilazo que se va elevado. Eso sí, ya jugada fue anulada por fuera de juego previo.}

Juega mejor Ecuador, Costa de Marfil se ve sorprendido.

Así se paran los equipos

5'.- Repasamos las formaciones:

Ecuador alinea con Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordoñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo y Pedro Vite en mediocampo; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah en ataque. DT Sebastián Beccacece.

En la banca están Mosiés Ramírez, Gonzalo Valle; Félix Torres, Jordy Alcívar, Pervis Estupiñán, Anthony Valencia, Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Ángelo Preciado, Denil Castillo, Nilson Angulo, Jeremy Arévalo, Jackson Porozo y Yaimar Medina.

Costa de Marfil hace lo propio con Yahia Fofana al arco; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Nicolás Pépé, Franck Késsie, Seko Fofana y Yan Diomande en la zona de volantes; Elve Wahi y Bazoumana Touré en delantera. DT: Emerse Faé.

Los suplentes son Mohamed Koné, Alban Lafont; Ousmane Diomande, Jean Michael Seri, Odilon Kossounou, Ange-Yoan Bonny, Simon Adingra, Christopher Opéri, Oumar Diakite, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Evann Guessand, Parfait Guiagon y Christ Inao Oulai.

La primera es para Ecuador

2'.- ¿Avisan los sudamericanos? Moisés Caicedo trae la primera emoción con un remate de distancia que salió con menos potencia de lo esperado y se va desviado por el costado.

¡Comenzó el partido!

1'.- Pitazo. Comenzó el partido en Filadelfia. Costa de Marfil movió el balón contra Ecuador.

Los equipos salen al campo de juego

Ecuador y Costa de Marfil saltan a la cancha en Filadelfia. Se vienen los himnos y el duelo comienza en breve.

La FIFA destaca a Beccacece y Galindez

Repasamos el duelo de Alemania en el mismo grupo

Compacto:

Dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador

El duelo será transmitido en Chile por televisión abierta a través de Chilevisión y por TV paga en DSports de DirecTV. Online por streaming será emitido por Chilevision.cl, además de las plataformas de DGO, Paramount+ y Disney+, para sus respectivos suscriptores..

Los datos del partido

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio, desde las 19:00 horas de Chile en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El duelo que cierra la primera fecha del Grupo E será arbitrado por el francés François Letexier.

Formación confirmada de Costa de Marfil

El once de Los Elefantes:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ECUADOR

El once de Beccacece ante Costa de Mafil:

El vestuario de los africanos

Así es el banderín que Costa de Marfil le regalará a Ecuador, y así se veía el camarín de Los Elefantes en Filadelfia.

La tabla

Así espera la tabla del Grupo E a Costa de Marfil y Ecuador:

Ecuador llegó al estadio

¡Qué elegancia la de... la de Ecuador! Así llegó Hernán Galinez y los jugadores de la selección sudamericana al duelo contra Costa de Marfil.

Cabe recordar que el arquero ecuatoriano fue hace unos años el meta de Universidad de Chile, pero se con polémica por la ventana de atrás.

Beccacece Mundial

Beccacece debuta en mundiales como entrenador titular: antes fue ayudante técnico de Jorge Sampaoli en citas planetarias como mano derecha del DT en la selección chilena (2014) y posteriormente en Argentina (Rusia 2018).

Probables formaciones

Ecuador formaría con Hernán Galíndez en el arco; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo y Alan Minda en mediocampo; John Yeboah y Enner Valencia en ataque.

Costa de Marfil haría lo propio con Yahia Fofana al arco; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka y Ghislain Konan en defensa; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra y Yan Diomande en la zona de volantes; y Evann Guessand en delantera.

Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del estreno de un nuevo sudamericano en el Mundial 2026: Ecuador enfrenta a Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E con el registro de la reciente goleada por 7-1 de Alemania a Curazao. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el partido con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

Ecuador y Costa de Marfil se enfrentan en el Mundial.
© Getty ImagesEcuador y Costa de Marfil se enfrentan en el Mundial.

Para el combinado ecuatoriano no existe margen de error ni espacio para los habituales partidos de estudio en el estreno. La tarea para los pupilos de Sebastián Beccacece pasó a ser de ganar o ganar de forma imperiosa debido a que Alemania destrozó y goleó por un categórico 7-1 a Curazao en el arranque del grupo.

Esta brutal exhibición de la ‘Mannschaft’ no solo los sitúa inmediatamente como los favoritos absolutos para adjudicarse el liderato de la zona, sino que deja completamente abierta y al rojo vivo la encarnizada pelea por el segundo cupo directo hacia la ronda de los dieciséis mejores.

Conscientes de que los germanos serán un escollo durísimo de sortear en las fechas venideras, tanto sudamericanos como africanos catalogan este cruce directo como una verdadera final anticipada. El bando ecuatoriano pretende apelar al buen pie de sus mediocampistas y a la solidez de sus figuras internacionales para doblegar a unos “Elefantes” que destacan por su exuberancia física, velocidad vertical y disciplina continental.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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