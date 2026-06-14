19:11hs Así se paran los equipos

5'.- Repasamos las formaciones:

Ecuador alinea con Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordoñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo y Pedro Vite en mediocampo; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah en ataque. DT Sebastián Beccacece.

En la banca están Mosiés Ramírez, Gonzalo Valle; Félix Torres, Jordy Alcívar, Pervis Estupiñán, Anthony Valencia, Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Ángelo Preciado, Denil Castillo, Nilson Angulo, Jeremy Arévalo, Jackson Porozo y Yaimar Medina.

Costa de Marfil hace lo propio con Yahia Fofana al arco; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Nicolás Pépé, Franck Késsie, Seko Fofana y Yan Diomande en la zona de volantes; Elve Wahi y Bazoumana Touré en delantera. DT: Emerse Faé.

Los suplentes son Mohamed Koné, Alban Lafont; Ousmane Diomande, Jean Michael Seri, Odilon Kossounou, Ange-Yoan Bonny, Simon Adingra, Christopher Opéri, Oumar Diakite, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Evann Guessand, Parfait Guiagon y Christ Inao Oulai.