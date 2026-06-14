Para el combinado ecuatoriano no existe margen de error ni espacio para los habituales partidos de estudio en el estreno. La tarea para los pupilos de Sebastián Beccacece pasó a ser de ganar o ganar de forma imperiosa debido a que Alemania destrozó y goleó por un categórico 7-1 a Curazao en el arranque del grupo.
Esta brutal exhibición de la ‘Mannschaft’ no solo los sitúa inmediatamente como los favoritos absolutos para adjudicarse el liderato de la zona, sino que deja completamente abierta y al rojo vivo la encarnizada pelea por el segundo cupo directo hacia la ronda de los dieciséis mejores.
Conscientes de que los germanos serán un escollo durísimo de sortear en las fechas venideras, tanto sudamericanos como africanos catalogan este cruce directo como una verdadera final anticipada. El bando ecuatoriano pretende apelar al buen pie de sus mediocampistas y a la solidez de sus figuras internacionales para doblegar a unos “Elefantes” que destacan por su exuberancia física, velocidad vertical y disciplina continental.