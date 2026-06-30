El duelo entre la Tri sudamericana y la de Norteamérica sufrió inesperado revés que preocupó a todos.

El esperado duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sufrió un retraso oficial a minutos de su inicio, generando incertidumbre en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).

La razón es clara: una intensa tormenta eléctrica en la zona activó los protocolos de seguridad, impidiendo que el partido comenzara según lo programado.

A través de las pantallas del estadio se informó a los asistentes que el encuentro quedaba pospuesto temporalmente, mientras las autoridades evaluaban las condiciones climáticas.

Por problemas climáticos está demorado el México vs Ecuador.

Tanto jugadores como cuerpos técnicos debieron permanecer a la espera de nuevas indicaciones, en medio de un ambiente marcado por la preocupación.

Tormenta eléctrica: el factor clave del retraso

El motivo principal de la suspensión es la fuerte actividad eléctrica detectada en los alrededores del estadio, lo que representa un riesgo directo. En estos casos, el reglamento es estricto: no puede haber actividad en cancha si existen descargas eléctricas cercanas.

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Ecuador vs. México sufre un retraso por tormenta eléctrica. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Este protocolo busca proteger a todos los involucrados, desde futbolistas hasta árbitros, personal operativo y los miles de aficionados presentes. La seguridad es la prioridad absoluta, por lo que no se arriesgará el inicio del partido hasta que la tormenta disminuya completamente.

El nuevo horario entre México vs. Ecuador tras la tormenta

De manera oficial, de no mediar un aumento de las tormentas, se maneja que el arranque podría darse cerca de las 20:00 horas de México, es decir, aproximadamente 60 minutos después del horario original, aunque esto aún debe ser confirmado oficialmente.

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Por ahora, el México vs. Ecuador sigue en pausa, en un escenario donde la naturaleza terminó imponiéndose sobre el fútbol, dejando en suspenso uno de los duelos más esperados de esta fase del Mundial 2026.