¿Qué pasa si México gana, empata o pierde vs. Ecuador en los 16°vos de final en el Mundial 2026?

Los escenarios posibles para el duelo entre México y Ecuador por los 16vos del Mundial.

En esta jornada de martes se disputará el tercer encuentro del día por los dieciséisavos de final del Mundial 2026, en donde México se está enfrenta ante Ecuador en el Estadio Azteca.

El equipo que es comandado por el mexicano Javier Aguirre quiere seguir haciendo historia dentro de esta Copa del Mundo, en la que espera poder avanzar a la próxima ronda ante toda su gente.

Por otra parte, están los dirigidos por Sebastián Beccacece, quien llega con el ánimo arriba tras clasificar a esta fase final gracias a un histórico triunfo por 2-1 ante Alemania.

A continuación, desde Bolavip Chile te damos a conocer los escenarios que puede vivir el conjunto mexicano y ecuatoriano para su duelo en esta jornada ante Costa de Marfil en el Mundial.

¿Qué pasa si México gana contra Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Si México vence a Ecuador sea en los primeros 90 minutos, tiempo reglamentario o penales, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026, en la que se enfrentará a Inglaterra o RD Congo.

México quiere seguir avanzando | FOTO: Getty Images

Publicidad

¿Qué pasa si México empata contra Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Si México empata ante Ecuador en los 90 minutos, disputarán un tiempo extra de 30 minutos más y en caso de seguir con la igualdad, ambos equipos definirán al clasificado a octavos de final en una definición a penales.

¿Qué pasa si México pierde contra Ecuador en el Mundial 2026?

Si México pierde contra Ecuador en el Mundial 2026, una de las selecciones anfitrionas quedaría eliminada de la Copa del Mundo, colocando punto final a su gran sueño mundialista.