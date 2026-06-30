El duelo entre mexicanos y ecuatorianos sigue en vilo debido a la tormenta que azota a la capital del país azteca.

El ambiente previo al duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cambió radicalmente en las últimas horas.

Lo que prometía ser una fiesta en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) se transformó en un escenario de máxima preocupación logística y de seguridad, debido a las complejas condiciones meteorológicas.

Desde la organización se emitieron medidas preventivas de última hora, que alteraron incluso el trabajo de la prensa. A los medios se les solicitó refugiarse en la zona mixta, mientras que por los altoparlantes del estadio se advirtió sobre un clima adverso, con alta probabilidad de lluvias intensas justo en el horario del partido.

¿A qué hora comienza el partido entre México vs. Ecuador?

Además, el calentamiento sufrió un retraso de 15 minutos, aunque aún resta conocer si finalmente el compromiso, pactado para las 19:00 horas de México, 22:00 de Argentina y 21:00 de Chile, sufrirá también una modificación horaria.

De momento, medios mexicanos indican que serían 15 minutos también de retraso para el partido. Por ende, todos se preguntan ahora ¿A qué hora empieza el duelo entre México vs. Ecuador? Según dicha info, sería, preliminarmente, a las 20:00 hora local, 23:00 de Argentina y 22:00 de Chile.

⛈️🚨 ¡Retraso en el Azteca!



El duelo entre México y Ecuador tendrá que esperar unos minutos más por la tormenta eléctrica que cayó sobre la CDMX. 🏟️⚡ pic.twitter.com/HibMA1rBoj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 1, 2026

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OJO: La información es totalmente preliminar. Aún se espera que la FIFA confirme, si es que disminuye la tormenta, la hora oficial del arranque, que podría ser incluso mucho más tarde de lo previsto.

Actividad eléctrica enciende las alarmas

Según un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Ciudad de México, se detectó fuerte actividad eléctrica en varias alcaldías, incluyendo Coyoacán, donde se ubica el estadio.

Tormenta en CDMX pone en jaque el duelo entre México y Ecuador en el Azteca (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

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El informe, emitido a las 16:55 horas, detalla que la caída de rayos se ha intensificado en los últimos minutos, generando preocupación tanto en autoridades locales como en el comité organizador del Mundial.

Este factor es clave, ya que las descargas eléctricas representan un riesgo directo para jugadores, aficionados y personal operativo, por lo que finalmente se espera que la tormenta amaine para tener novedades sobre el compromiso.