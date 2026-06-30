El encuentro más esperado de la jornada se retrasó debido a la tormenta eléctrica que cae sobre la CDMX.

El ambiente previo al duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cambió radicalmente en las últimas horas.

Lo que prometía ser una fiesta en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) se transformó en un escenario de máxima preocupación logística y de seguridad, debido a las complejas condiciones meteorológicas.

Desde la organización se emitieron medidas preventivas de última hora, afectando incluso la planificación del encuentro. El calentamiento sufrió un retraso y, tras evaluación de las condiciones, se determinó postergar el inicio del partido. De manera preliminar, el duelo se jugará a las 20:00 hora local, 22:00 de Chile y las 23:00 horas de Argentina, a la espera de que las condiciones climáticas permitan su desarrollo con normalidad.

🇲🇽⚽ #ÚltimaHora | #FIFA confirma que el partido entre #México y #Ecuador arrancará a las 8:00 p. m., tras el retraso provocado por una tormenta eléctrica. — Poder Informativo (@pinformativomx) July 1, 2026

Tormenta eléctrica obliga a activar protocolos entre México vs. Ecuador

La principal razón del retraso responde a la intensa actividad eléctrica detectada en Ciudad de México, especialmente en la zona de Coyoacán, donde se ubica el estadio.

Por problemas climáticos está demorado el México vs Ecuador.

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Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la caída de rayos se ha intensificado, representando un riesgo directo.

Este tipo de situaciones activa automáticamente los protocolos de seguridad de FIFA, que establecen que no se puede disputar un partido si hay descargas eléctricas dentro del perímetro cercano. La prioridad absoluta es resguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y los miles de hinchas presentes.

Un antecedente reciente en el Mundial 2026

Este no es un caso aislado en el torneo. Durante la fase de grupos, el partido entre Francia e Irak también se vio afectado por condiciones climáticas adversas, lo que obligó a retrasar su inicio hasta que el clima fuese seguro.

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Partido entre Francia e Irak sufrió inesperado revés climático (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Aquel episodio sirve como referencia directa de lo que puede ocurrir esta noche en el Azteca. La organización ya ha demostrado que no dudará en postergar los partidos el tiempo necesario, incluso más allá de lo previsto inicialmente, si las condiciones no mejoran.

Por ahora, el desarrollo del México vs. Ecuador sigue en pausa, a la espera de una mejora en el clima. La expectativa está puesta en que la tormenta disminuya en las próximas horas para poder disputar uno de los duelos más atractivos de esta fase del Mundial 2026.