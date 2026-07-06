El cuadro principal de eliminación directa de la Copa del Mundo no da un solo segundo de tregua y pone frente a frente a dos gigantes históricos del Viejo Continente. Portugal y España se medirán en uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026 por los octavos de final, donde el ganador se meterá directo en la ronda de los ocho mejores de la Tierra.
El presente para la escuadra comandada por CR7 llega precedido de una alta expectación liguera internacional. Cristiano Ronaldo y compañía llegaron como candidatos firmes a la cita planetaria, sobre todo respaldados por el título de la UEFA Nations League conquistado en 2025. Sin embargo, en tierras norteamericanas todavía no han podido brillar a su máxima capacidad y sufrieron muchísimo en la ronda previa para eliminar a Croacia. A pesar de las dudas en el césped, en la interna confían en que el bando de la mística saldrá a flote en el momento más caliente.
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Por la vereda opuesta se planta una de las estructuras colectivas más sólidas y elogiadas de los últimos años en el circuito de la FIFA. España también carga con el cartel de candidata exclusiva al título, teniendo como su gran argumento futbolístico la Eurocopa conquistada en 2024.