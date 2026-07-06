Hola amigos, bienvenidos a este nuevo MINUTO a MINUTO . Esta vez es Portugal y España los países que se enfrentan en octavos, en un duelo que bien pudo ser la final del torneo. Será un partidazo.

Esta partidazo será a las 15:00 horas de Chile , en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos.

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports . Además, también estará disponible en streaming por DGO, DAZN, Paramount+, Disney+ y las plataformas digitales de CHV .

Cristiano Ronaldo ha convertido 3 goles en 4 partidos en esta Copa del Mundo. Se especula con que se retirará de la selección de Portugal tras esta competición , por lo que ante España podría ser su última función con la camiseta lusa.

España por fútbol es apuntada como una de las grandes favoritas en esta Copa del Mundo. Sin embargo, todavía les falta una actuación que demuestre sus pergaminos, más allá de estar invictos. Ante la Portugal de Cristiano Ronaldo podría ser la perfecta ocasión.

El vencedor entre Portugal y España tendrá que medirse en cuartos de final al ganador entre Estados Unidos y Bélgica.

Portugal y España saltan al terreno de juego. Ambos planteles se forman al medio de la cancha y se disponen a entonar sus respectivos himnos nacionales.

Bruno Fernandes habilitó a Cristiano Ronaldo y este con poco ángulo sacó un potente derechazo, el cual fue desviado por Unai Simón . Entretenido partido en Texas.

Lamine Yamal enganchó por derecha y remató, pero Diogo Costa desvío. El rebote le queda a Álex Baena, pero otra vez tapó el meta de Portugal. Increíble lo del portero luso.

España comenzó siendo superior, pero de a poco Portugal ha comenzado a tomar el balón y bajarle un cambio al encuentro . Se mantiene el 0-0,

Nuno Mendes sacó un zapatazo de izquierda, el cual rozó en un defensa español y da en el travesaño. La más clara del partido para Portugal en 41 minutos.

Portugal y España igualan sin goles en los primeros 45 minutos. Se van a los camarines para intentar romper el cero en la segunda parte.

El segundo tiempo está siendo muy trabado. Álex Baena intentó desde fuera del área, pero Diogo Costa respondió con seguridad y sin dar rebote.

En 68 minutos se produce la criticada pausa. Ambas selecciones parecen con mucho miedo a arriesgar. Si bien España intenta llevar la iniciativa, tampoco lo hace con mucha claridad y no genera un peligro significativo.

Dani Olmo se perfiló en el área y remató de forma peligrosa, pero Ruben Dias con un cruce espectacular alejó el peligro. Gran acción del defensa de Manchester City.

Las dos potencias de la península se enfrentan en Norteamérica en busca del pasaje de oro a la ronda de los ocho mejores del planeta.

El cuadro principal de eliminación directa de la Copa del Mundo no da un solo segundo de tregua y pone frente a frente a dos gigantes históricos del Viejo Continente. Portugal y España se medirán en uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026 por los octavos de final, donde el ganador se meterá directo en la ronda de los ocho mejores de la Tierra.

El presente para la escuadra comandada por CR7 llega precedido de una alta expectación liguera internacional. Cristiano Ronaldo y compañía llegaron como candidatos firmes a la cita planetaria, sobre todo respaldados por el título de la UEFA Nations League conquistado en 2025. Sin embargo, en tierras norteamericanas todavía no han podido brillar a su máxima capacidad y sufrieron muchísimo en la ronda previa para eliminar a Croacia. A pesar de las dudas en el césped, en la interna confían en que el bando de la mística saldrá a flote en el momento más caliente.

Favoritismo de la Roja: La armada española impone sus términos

Por la vereda opuesta se planta una de las estructuras colectivas más sólidas y elogiadas de los últimos años en el circuito de la FIFA. España también carga con el cartel de candidata exclusiva al título, teniendo como su gran argumento futbolístico la Eurocopa conquistada en 2024.