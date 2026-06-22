La Selección de Francia quiere asegurar esta jornada su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026, cuando enfrente a la selección de Irak, en un duelo por el grupo I del torneo en el estadio Filadelfia.

El ambiente en el búnker de “Les Bleus” es de absoluta concentración. Tras un estreno donde debieron picar piedra para imponer sus términos, el equipo que lidera Kylian Mbappé quiere seguir demostrando que son uno de los grandes favoritos para levantar el título, por lo que quieren acceder cuanto antes en su zona. El estratega Didier Deschamps sabe que conseguir los tres puntos de forma consecutiva le permitirá dosificar piezas en la última fecha del pelotón y evitar sorpresas desagradables en el exigente camino al trofeo.

Al frente estará la escuadra de Irak, un bando que asoma como la cenicienta del grupo pero que saltará al césped de Filadelfia con la ilusión intacta de plantarle cara a las superestrellas mundiales de la UEFA.

Alarma meteorológica: El partido que tiene en vilo a Pensilvania

Más allá de lo estrictamente deportivo, la gran traba para el normal desarrollo del espectáculo pasa por las condiciones climáticas. Eso sí, hay alarma de tormenta en la ciudad, lo que ha tenido a las autoridades preocupadas, por lo que puede sufrir algún cambio la programación del partido en Estados Unidos.

Los comités organizadores de la FIFA y el personal de seguridad del estadio se encuentran bajo monitoreo constante de los radares para resguardar la integridad de los hinchas y de los propios futbolistas, por lo que las próximas horas serán clave para ratificar si el balón rodará a la hora estipulada o si el pleito de la Copa del Mundo sufrirá modificaciones.