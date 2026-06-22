EN VIVO: Francia vs Irak con un Kylian Mbappé que va tras el récord de Lionel Messi
La Selección de Francia quiere asegurar esta jornada su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026, cuando enfrente a la selección de Irak, en un duelo por el grupo I del torneo en el estadio Filadelfia.
El ambiente en el búnker de “Les Bleus” es de absoluta concentración. Tras un estreno donde debieron picar piedra para imponer sus términos, el equipo que lidera Kylian Mbappé quiere seguir demostrando que son uno de los grandes favoritos para levantar el título, por lo que quieren acceder cuanto antes en su zona. El estratega Didier Deschamps sabe que conseguir los tres puntos de forma consecutiva le permitirá dosificar piezas en la última fecha del pelotón y evitar sorpresas desagradables en el exigente camino al trofeo.
Al frente estará la escuadra de Irak, un bando que asoma como la cenicienta del grupo pero que saltará al césped de Filadelfia con la ilusión intacta de plantarle cara a las superestrellas mundiales de la UEFA.
Alarma meteorológica: El partido que tiene en vilo a Pensilvania
Más allá de lo estrictamente deportivo, la gran traba para el normal desarrollo del espectáculo pasa por las condiciones climáticas. Eso sí, hay alarma de tormenta en la ciudad, lo que ha tenido a las autoridades preocupadas, por lo que puede sufrir algún cambio la programación del partido en Estados Unidos.
Los comités organizadores de la FIFA y el personal de seguridad del estadio se encuentran bajo monitoreo constante de los radares para resguardar la integridad de los hinchas y de los propios futbolistas, por lo que las próximas horas serán clave para ratificar si el balón rodará a la hora estipulada o si el pleito de la Copa del Mundo sufrirá modificaciones.
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MINUTO 26
Hay cambio en Irak por lesión. Sale Aymen Hussein y entra Ali Al-Hamadi.
MBAPPÉ ALCANZA A RONALDO
El francés lleva 15 goles en los Mundiales y alcanza el récord de Ronaldo; por delante están Klose con 16 y Messi con 18.
MIRA EL GOLAZO DE MBAPPÉ
¡Y SÍ, DE ÉL! GOLAAAZO DE FRANCIA Y VENTAJA ANTE IRAK
En su partido número 100, Kylian Mbappé convirtió el 1-0 con una delicadeza excepcional desde afuera del área para que Les Bleus se pongan arriba en el arranque del partido. pic.twitter.com/MR9fjXYFFk
Mbappé marca un golazo y llega a los tres goles en este torneo y a los 15 en los mundiales, tres menos que Messi
MINUTO 8
Francia domina y tiene metido en su área a Irak que defiende con todo el empate sin goles.
Francia 0 vs Irak 0
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MINUTO 1
Francia ya tuvo la primera de peligro, con Mbappé cerca de anotar el primer tanto ante Irak. Salieron a tomar el protagonismo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Francia contra Irak por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026, los galos van por su clasificación.
SUENAN LOS HIMNOS
Con mucho respeto suenan los himnos en Filadelfia, donde en el estadio hay mucha más gente de Francia, pero los de Irak meten más ruido que nunca. Se vienen un emocionante partido.
¡Equipos a la cancha!
Ya vienen rumbo al estadio en Filadelfia la selección de Francia y la selección de Irak, ante más de 60 mil espectadores. Se abren las banderas, salen los jugadores y ya vienen los himnos nacionales en Estados Unidos.
LOS PRIMEROS CLASIFICADOS
Francia se quiere sumar a la próxima ronda del Mundial, donde ya están clasificados México, Estados Unidos, Alemania y Argentina.
Todavía están en la cancha de Filadelfia Francia e Irak, quienes se alistan para el gran encuentro que comienza en 20 minutos. El reducto está completamente lleno, mientras se riegan algunos sectores del césped.
¿QUIÉN ES EL MEJOR DEL MUNDO?
Mbappé tiene una clara respuesta, pese a la rivalidad de los mejores del mundo: Messi.
"¿QUIÉN ES EL MEJOR ENTRE KANE, HAALAND, MESSI Y YO? LIONEL MESSI, ESTÁ CLARO"
Todo se juega a la hora programada inicialmente, luego de que pasó la lluvia y las alarmas. Se esperan 60 mil personas en Filadelfia, en un partido que tendrá a una de las grandes favoritas para levantar el torneo.
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FORMACIÓN IRAK
FORMACIÓN DE FRANCIA
CIELOS QUE AMENAZAN
Con lluvia se jugará el partido, donde ya comenzó a ingresar la gente y se espera que se desarrollé con normalidad.
(Photo by Darrian Traynor/Getty Images)
MBAPPÉ AMENAZA A MESSI
Lionel Messi se convirtió en esta jornada en el jugador con más goles en el Mundial, luego de dos conquistas por Argentina que lo hicieron llegar a los 18 tantos, en algo histórico. Algo que mira de cerca Mbappé, quien suma 14 celebraciones con opciones claras de agrandar la historia.
TABLA DE POSICIONES
Así está la tabla de posiciones del grupo I, donde Francia y Noruega han sacado ventaja y pueden asegurar su clasificación esta jornada. Los galos chocan ante Irak, mientras que los nórdicos lo hacen ante Senegal.
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AUTORIDADES POR LA TORMENTA
En Estados Unidos es clara la norma: si hay rayos a 13 kilómetros de distancia, se para todo.
Por ahora retrasaron en 30 minutos el ingreso de la gente al estadio en Filadelfia y los equipos esperan atentos por instrucciones.
Sean todos bienvenidos, comenzamos la transmisión del encuentro entre Francia vs Irak, donde el equipo de Mbappé buscará su clasificación a la siguiente ronda, en un duelo en Filadelfia donde hay una alarma que tiene preocupada a las autoridades.
Periodista con 15 años de experiencia en radio y medios digitales. Es autor del libro 2011 La Historia de un Equipo Rebelde y fue testigo in situ de las dos Copas América obtenidas por Chile, lo que potencia su mirada sobre las grandes coberturas y la memoria reciente del deporte chileno.