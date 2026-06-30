Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO en el Mundial 2026. Esta vez les traemos el partidazo entre Francia y Suecia por los 16avos de final.

Este partidazo se disputa este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile , en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports , mientras que por streaming estará disponible por DGO, Paramount+, DAZN, Prime Video y las plataformas digitales de CHV .

El ganador de este encuentro entre Francia y Suecia se medirá contra Paraguay en octavos de final . La Albirroja dejó en el camino de forma sorpresiva a Alemania en 16avos de la Copa del Mundo 2026.

Didier Deschamps no estuvo en el último partido de Francia ante Noruega, debido a que viajó a tierra gala por el funeral de su madre. Luego de este triste momento, el DT se reincorporó al seleccionado y estará presente contra Suecia.

Francia y Suecia saltan al terreno de juego. Ambos planteles se formal al medio de la cancha y se preparan a cantar los himnos nacionales de sus respectivos países.

Francia viste de azul, como normalmente lo hace y Suecia hace lo propio de amarillo. Arrancó la acción en Nueva Jersey .

En 22 minutos inicia el polémico minuto de hidratación. Los hinchas presentes en el MetLife Stadium abuchean la medida que no le gusta para nada a los fanáticos.

La más clara del partido. Kyliam Mbappé tuvo el gol en una inmejorable posición tras un centro atrás, pero le dio al palo cuando el meta sueco estaba vencido . Se mantiene el 0-0 en 31 minutos.

En 36' le queda un balón aéreo a Michael Olise y este hace una tijera espectacular. Sin embargo, la pelota da en el palo y se va. Era el mejor gol de la Copa del Mundo.

Kyliam Mbappé entró hasta la cocina y marcó el primero para Francia en 45 minutos . En la celebración, todo el equipo corre a abrazar a Didier Deschamps, quien perdió a su madre hace unos días. Lindo gesto con su entrenador.

Francia lo gana por 1-0 con gol de Mbpappé ante Suecia. Terminan los primeros 45 minutos y se van al descanso .

Francia y Suecia reanudan las acciones. Los galos se imponen por la mínima, pero no pueden confiarse ante un peligroso rival .

Badley Barcolá aprovecha una bonita asistencia de Michael Olise y pone el 2-0 en 52 minutos. Francia comienza a cotizar pasajes a octavos de final .

Mientras Kylian Mbappé lidera a los grandes favoritos, el bando sueco mete miedo en ofensiva con el bando encendido de sus estrellas de Inglaterra.

El cuadro principal de eliminación directa sigue su curso implacable en territorio norteamericano. La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y esta vez son Francia y Suecia los países que saltan a la cancha por los 16avos de final, en lo que promete ser un verdadero partidazo en el papel.

La presión se instala de lleno en el búnker de los “Blues”, quienes cargan con la chapa de candidatos exclusivos desde el pitazo inicial del torneo. Los galos son uno de los grandes favoritos a quedarse con la cita planetaria. La escuadra de la UEFA tiene argumentos de sobra para intimidar a cualquiera en el pasto: no solo tienen a Kylian Mbappé, ya que cuentan con un plantel plagado de estrellas que aparecen en los momentos complicados. Ahora, frente a un rival que no regalará nada, tienen que demostrar su jerarquía para seguir en carrera rumbo a la gran final.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La amenaza escandinava: Una delantera de la Premier League que mete miedo

Por la vereda opuesta aparece una escuadra dispuesta a romper todos los pronósticos y las pizarras liguera internacionales. Suecia es una selección que si bien no cuenta con la preferencia para esta llave, tiene absolutamente con qué hacerle las cosas difíciles a Francia.

El gran argumento del elenco escandinavo radica en un poderío de fuego temible, sustentado en las dos figuras más cotizadas del balompié británico. El bando de Estocolmo tiene en delantera a Viktor Gyökeres de Arsenal y Alexander Isak del Liverpool, por lo que serán un oponente para nada sencillo de contener en la retaguardia gala. ¡Promesa de guerra civil en el césped!