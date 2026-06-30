El cuadro principal de eliminación directa sigue su curso implacable en territorio norteamericano. La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y esta vez son Francia y Suecia los países que saltan a la cancha por los 16avos de final, en lo que promete ser un verdadero partidazo en el papel.
La presión se instala de lleno en el búnker de los “Blues”, quienes cargan con la chapa de candidatos exclusivos desde el pitazo inicial del torneo. Los galos son uno de los grandes favoritos a quedarse con la cita planetaria. La escuadra de la UEFA tiene argumentos de sobra para intimidar a cualquiera en el pasto: no solo tienen a Kylian Mbappé, ya que cuentan con un plantel plagado de estrellas que aparecen en los momentos complicados. Ahora, frente a un rival que no regalará nada, tienen que demostrar su jerarquía para seguir en carrera rumbo a la gran final.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
La amenaza escandinava: Una delantera de la Premier League que mete miedo
Por la vereda opuesta aparece una escuadra dispuesta a romper todos los pronósticos y las pizarras liguera internacionales. Suecia es una selección que si bien no cuenta con la preferencia para esta llave, tiene absolutamente con qué hacerle las cosas difíciles a Francia.
El gran argumento del elenco escandinavo radica en un poderío de fuego temible, sustentado en las dos figuras más cotizadas del balompié británico. El bando de Estocolmo tiene en delantera a Viktor Gyökeres de Arsenal y Alexander Isak del Liverpool, por lo que serán un oponente para nada sencillo de contener en la retaguardia gala. ¡Promesa de guerra civil en el césped!