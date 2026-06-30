Puedes vivir todo el minuto a minuto y la previa de este importante partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aquí. No te pierdas nada de la información y lo más relevante de este lindo duelo de día martes.

Los de la mitad del mundo se enfrentan a la escuadra anfitriona, en medio del escándalo por la bulla que los hinchas aztecas hicieron en el hotel ecuatoriano.

Este partido tiene un ingrediente extra. Anoche, los hinchas mexicanos fueron al hotel de concentración de Ecuador e hicieron ruido hasta largas horas de la madrugada. Incluso tiraron fuegos artificiales. La idea era no dejarlos dormir. Es por eso que la Federación de Ecuador hizo un reclamo a la FIFA.

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección… pic.twitter.com/By45QWaGou

El combinado azteca asume el bando eliminatorio ante el rival anfitrión más complejo de la fase, un Ecuador que recuperó la memoria táctica en el césped.

El cuadro principal de eliminación directa nos regala un emparejamiento nuclear que paraliza a todo el continente. Partidazo en los 16avos de final del Mundial 2026: México, selección anfitriona, enfrenta a Ecuador en la búsqueda del boleto de oro a los octavos de la Copa del Mundo. En el papel de las pizarras internacionales, el panorama para el dueño de casa es sumamente espinoso, siendo quizás el cuadro local que más difícil la tiene en esta fase de todo el torneo.

La realidad es que el fútbol cambia de libreto a una velocidad de vértigo. Hace una semana no habríamos dicho lo mismo, considerando que Ecuador jugó un partido sumamente débil ante Curazao y perdió con lo justo ante Costa de Marfil. El elenco de la mitad del mundo llegaba con cartel alto como el posible combinado sorpresa de este Mundial y decepcionaba de entrada a sus fanáticos en las gradas.

Sin embargo, la mística sudamericana destruyó los pronósticos. El épico triunfo sobre Alemania vino a cambiar radicalmente todas las perspectivas del torneo. Con esa inyección anímica en el bando, los dirigidos por Sebastián Beccacece recuperaron el respeto internacional. Es por ello que los mexicanos ahora ven en Ecuador a un rival durísimo y de temer sobre el pasto.

Boicot en la madrugada: Fuegos artificiales y el “Cielito Lindo” del terror

El temor liguero de los aztecas escaló a tal punto que la trastienda del compromiso se manchó con acciones antideportivas en la hotelería. Sabiendo el peligro que representa la Tri en el césped, los hinchas aztecas decidieron ir a hacer ruido extremo hasta altas horas de la noche en el hotel de concentración ecuatoriano, ejecutando un plan para “no dejarlos dormir” antes de la batalla.

La situación rozó el vandalismo logístico en las calles. Hasta fuegos artificiales hubo durante la madrugada y de inmediato se instaló la polémica internacional por la falta de garantías de seguridad para el plantel de la Conmebol. México enfrenta a un Ecuador que despertó en el pasto y que ahora sale a jugar con el cuchillo entre los dientes tras sufrir la hostilidad en su búnker de descanso.

Con estos picantes ingredientes sobre la mesa liguera, tenemos un partido sumamente entretenido y caliente en los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Logrará Sebastián Beccacece seguir callando bocas y meter otro golpe a la cátedra en el torneo? ¿Será este finalmente el Mundial de la consolidación histórica de México? ¡El pasto dictará la sentencia definitiva!