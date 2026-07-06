La escasez de fanáticos de la escuadra sudamericana en el compromiso de dieciseisavos abrió una profunda herida.

A pesar de que la Selección de Ecuador ya concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026, las repercusiones fuera del terreno de juego continúan generando debate. Mucha incertidumbre sigue rodeando lo ocurrido en el compromiso de la Tri contra la Selección de México, y ahora el nuevo tema de discusión surge por una gran polémica por las entradas, las mismas que en la previa habían estado cubiertas de dudas respecto a su asignación.

La controversia escaló luego de analizarse lo ocurrido en el mismo recinto deportivo durante los octavos de final entre el combinado azteca y la Selección de Inglaterra. El nuevo debate radica en que la afición inglesa contó con una gran cantidad de espectadores apoyando a su equipo, mientras que Ecuador apenas pudo tener hinchas en las tribunas durante el choque de 16 avos.

Frente a este escenario, las críticas apuntaron directamente a los escritorios de la federación:

“La FEF debería dar alguna explicación de qué pasó con las entradas entre Ecuador y México. Puesto que los hinchas ecuatorianos eran mínimos en ese encuentro, mientras que ahora en octavos se vio a una gran cantidad de aficionados visitantes(ingleses)”, manifestó de forma tajante el periodista Sebastián Decker, exponiendo las dudas sobre la gestión de los boletos.

Hay revuelo en Ecuador por las pocas entradas para sus hinchas en el duelo ante México

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La distribución de las entradas ya venía precedida de cuestionamientos desde el momento en que se definió el cruce de dieciseisavos de final, donde no estaba claro el porcentaje que recibiría Ecuador ni los mecanismos de entrega para los aficionados de ese país que viajaron a México.

Además, la Selección de Ecuador se había despedido de la cita mundialista bajo un panorama enrarecido por rumores sobre presuntas conductas de hostigamiento y amenazas en las jornadas previas al encuentro.

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Buscando resguardar la institucionalidad y aclarar lo ocurrido, la dirigencia ecuatoriana decidió llevar el caso a los comités del ente rector internacional: