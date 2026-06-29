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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Países Bajos vs Marruecos | Sigue el minuto a minuto GRATIS

Siguen los apasionantes 16avos del Mundial y luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil y Paraguay, Países Bajos y Marruecos buscan su pasaje.

¡Fin del primer tiempo!

Empatan sin goles en Monterrey.

45+5': ¡Lo que se perdió Marruecos!

Pegada de Hakimi en un tiro libre y el balón se pasea cerca del arco, sin que Saibari pueda interferir en la trayectoria.

45+4': Tiro por arriba de Marruecos

Ounahi prueba desde fuera del arco, pero el balón se va muy elevado.

44': Tiro desde fuera del área de Países Bajos

Van de Ven prueba de distancia, pero Bono la manda al córner con una mano bien puesta.

38': Fea herida de jugador de Países Bajos

Van Hecke sufre una fea herida.

Vuelve a correr la pelotita en Monterrey

Se reanuda el juego en Monterrey. Cero a cero Países Bajos y Marruecos.

Pausa de hidratación

La pausa que nadie pidió. Y en el mejor momento de Marruecos.

21': Tiro de Hakimi

El jugador del PSG lanza un bombazo, pero es rechazado por el portero de Países Bajos.

20': Cerca Marruecos

Aynaoui remata de cabeza a quemarropas, pero el portero de Países Bajos está atento.

16': llegada profunda neerlandesa

Summerville llega hasta el punto penal con una marca encima, se prepara para disparar y... estaba fuera de juego.

5': Primeros minutos de superioridad naranja

Países Bajos no llega a rematar con peligro, pero tiene a Marruecos acorralado en su propio lado de la cancha.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Países Bajos y Marruecos en Monterrey.

Chile está en la casa

Así se paran en la cancha ambas selecciones

Hermosa panorámica en Monterrey

¡Equipos a la cancha!

Países Bajos y Marruecos salen del túnel en dirección a la cancha de Monterrey.

Hay ambiente en Monterrey

¿Se repite la historia?

En todos los partidos, de los últimos 40 años, entre Países Bajos y Marruecos, se ha terminado por el mismo marcador. Al 2-1 del Mundial de 1994 hay que sumar un amistoso en 1999, a favor de Marruecos y otro para los neerlandeses en 2017. En este Mundial 2026, ¿será el mismo 2-1?

Los 11 elegidos en Países Bajos

Los XI de Marruecos

Cruce con antecedente

En Estados Unidos 1994, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron en la fase de grupos. El duelo terminó 2-1 para los europeos.

Partidazo

Marruecos y Países Bajos llegan invictos a este encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.

Mientras los europeos empataron con Japón y vencieron a Suecia y Túnez, los magrebíes igualaron ante Brasil y le ganaron  Escocia y Haití, en el Grupo C.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos enfrenta a Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todo el minuto a minuto de este partido, incluyendo la previa, con nosotros, en RedGol.

¡No te pierdas nada!

Marruecos se enfrenta a Países Bajos.
© PhotosportMarruecos se enfrenta a Países Bajos.

El combinado africano salta al terreno de juego con la experiencia de saber exactamente cómo plantarse ante las potencias del Viejo Continente en las llaves de eliminación directa. Los marroquíes quieren repetir a como dé lugar lo hecho en Qatar 2022, edición histórica donde rompieron todos los esquemas y alcanzaron las semifinales.

Para este cruce de dientes apretados, la escuadra de la CAF está consciente de su panorama actual en las pizarras. En esta ocasión no asoman como los favoritos exclusivos, ni tienen el factor sorpresa como su arma principal, pero de seguro no serán un rival para nada fácil para los europeos, apelando a un bloque defensivo de acero y a transiciones letales.

La Naranja Mecánica: Con el cartel de favorito y la obligación de avanzar

Por la vereda opuesta aparece una de las escuadras que mejor fútbol exhibió en la ronda inicial y que carga con la presión histórica de su camiseta. Precisamente, los neerlandeses intentan sellar su boleto a los octavos de final de la competencia.

Tras adjudicarse con autoridad el liderato de su zona, el panorama es claro. Con un equipo plagado de estrellas que obliga de forma matemática a tenerlos como uno de los serios candidatos al título, los Países Bajos tienen absolutamente todo para ser protagonistas esta noche en el césped, buscando imponer el ritmo de juego desde el pitazo inicial. ¡Promesa de partidazo nuclear en Norteamérica!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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