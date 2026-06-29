Países Bajos enfrenta a Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todo el minuto a minuto de este partido, incluyendo la previa, con nosotros, en RedGol.

Mientras los europeos empataron con Japón y vencieron a Suecia y Túnez, los magrebíes igualaron ante Brasil y le ganaron Escocia y Haití, en el Grupo C.

En Estados Unidos 1994, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron en la fase de grupos. El duelo terminó 2-1 para los europeos.

En todos los partidos, de los últimos 40 años, entre Países Bajos y Marruecos, se ha terminado por el mismo marcador. Al 2-1 del Mundial de 1994 hay que sumar un amistoso en 1999, a favor de Marruecos y otro para los neerlandeses en 2017. En este Mundial 2026, ¿será el mismo 2-1?

Países Bajos no llega a rematar con peligro, pero tiene a Marruecos acorralado en su propio lado de la cancha.

Summerville llega hasta el punto penal con una marca encima, se prepara para disparar y... estaba fuera de juego.

Pegada de Hakimi en un tiro libre y el balón se pasea cerca del arco, sin que Saibari pueda interferir en la trayectoria.

Siguen los apasionantes 16avos del Mundial y luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil y Paraguay, Países Bajos y Marruecos buscan su pasaje.

El combinado africano salta al terreno de juego con la experiencia de saber exactamente cómo plantarse ante las potencias del Viejo Continente en las llaves de eliminación directa. Los marroquíes quieren repetir a como dé lugar lo hecho en Qatar 2022, edición histórica donde rompieron todos los esquemas y alcanzaron las semifinales.

Para este cruce de dientes apretados, la escuadra de la CAF está consciente de su panorama actual en las pizarras. En esta ocasión no asoman como los favoritos exclusivos, ni tienen el factor sorpresa como su arma principal, pero de seguro no serán un rival para nada fácil para los europeos, apelando a un bloque defensivo de acero y a transiciones letales.

La Naranja Mecánica: Con el cartel de favorito y la obligación de avanzar

Por la vereda opuesta aparece una de las escuadras que mejor fútbol exhibió en la ronda inicial y que carga con la presión histórica de su camiseta. Precisamente, los neerlandeses intentan sellar su boleto a los octavos de final de la competencia.

Tras adjudicarse con autoridad el liderato de su zona, el panorama es claro. Con un equipo plagado de estrellas que obliga de forma matemática a tenerlos como uno de los serios candidatos al título, los Países Bajos tienen absolutamente todo para ser protagonistas esta noche en el césped, buscando imponer el ritmo de juego desde el pitazo inicial. ¡Promesa de partidazo nuclear en Norteamérica!