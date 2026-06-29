El combinado africano salta al terreno de juego con la experiencia de saber exactamente cómo plantarse ante las potencias del Viejo Continente en las llaves de eliminación directa. Los marroquíes quieren repetir a como dé lugar lo hecho en Qatar 2022, edición histórica donde rompieron todos los esquemas y alcanzaron las semifinales.
Para este cruce de dientes apretados, la escuadra de la CAF está consciente de su panorama actual en las pizarras. En esta ocasión no asoman como los favoritos exclusivos, ni tienen el factor sorpresa como su arma principal, pero de seguro no serán un rival para nada fácil para los europeos, apelando a un bloque defensivo de acero y a transiciones letales.
La Naranja Mecánica: Con el cartel de favorito y la obligación de avanzar
Por la vereda opuesta aparece una de las escuadras que mejor fútbol exhibió en la ronda inicial y que carga con la presión histórica de su camiseta. Precisamente, los neerlandeses intentan sellar su boleto a los octavos de final de la competencia.
Tras adjudicarse con autoridad el liderato de su zona, el panorama es claro. Con un equipo plagado de estrellas que obliga de forma matemática a tenerlos como uno de los serios candidatos al título, los Países Bajos tienen absolutamente todo para ser protagonistas esta noche en el césped, buscando imponer el ritmo de juego desde el pitazo inicial. ¡Promesa de partidazo nuclear en Norteamérica!