En nuestro país se pueden ver los 104 partidos del Mundial 2026 pagando una suscripción o abono, si es que optas por una plataforma de streaming o televisión satelital.

Ya arrancó el Mundial 2026 y en Chile hay distintas formas de ver los partidos, aunque no todas transmitirán los 104 encuentros de esta Copa del Mundo que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Es más, por ejemplo Chilevisión transmite 34 partidos de la fase de grupos en televisión abierta y gratis en sus plataformas digitales. En total, el canal con casa en Machasa emitirá 52 duelos contemplando las siguientes etapas.

Mientras que la plataforma de pago Disney+ (plan premium) compró los derechos para transmitir 23 partidos de fase de grupos, más dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final.

Pero hay otros medios para poder ver toda la acción de este Mundial, tanto en streaming como televisión satelital de pago.

Ya está en disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

Las opciones para ver todos los partidos del Mundial 2026

Así como en las citas planetarias anteriores, el canal DSports de Directv tiene los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026 a través de sus distintas señales deportivas. De la mano está la plataforma y aplicación DGO, que pertenece a la misma multinacional de telecomunicaciones.

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Pero hay una alternativa más y quizás la más conveniente en estos momentos para los chilenos. Se trata de la plataforma de streaming Paramount+, que justamente firmó una alianza con DGO para tener todos los partidos del Mundial en su catálogo. La suscripción mensual cuesta $5.690.

En síntesis