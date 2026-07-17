Daniella Chávez sorprende al filtrar chat con nuevo refuerzo del fútbol chileno: “Todos me escriben a mí”

La ex conejita Playboy compartió un inesperado contenido vinculado a un reciente refuerzo del balompié nacional y desató una ola de comentarios.

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue moviéndose y uno de los nombres que más llamó la atención en los últimos días fue el de Tomás Avilés, defensor argentino nacionalizado chileno que fue anunciado como nuevo refuerzo de O’Higgins.

Con experiencia en Racing Club y un paso por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), el futbolista de 22 años llega con la misión de aportar jerarquía a un equipo que busca escalar posiciones en la Liga de Primera y seguir avanzando en la Copa Sudamericana, certamen donde enfrentará a Boca Juniors.

Su incorporación fue bien recibida por los hinchas del Capo de Provincia. Sin embargo, su nombre también comenzó a generar repercusiones por un motivo completamente ajeno a lo futbolístico. ¿Qué pasó?

Avilés es protagonista en pleno mercado de fichajes | FOTO: David Jensen/Getty Images

Daniella Chávez expone a Tomás Avilés

Pocas horas después de oficializarse la llegada del zaguero, Daniella Chávez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una captura de pantalla de una conversación privada que había mantenido con el defensor.

“¿Este es el nuevo refuerzo de O’Higgins? Todos me escriben a mí y mucho antes de llegar”, escribió la modelo e influencer, publicación que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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“¿Se imaginan los buenos jugadores que yo podría haber llevado a O’Higgins?”, agregó Chávez, en una clara referencia al intento que lideró hace un tiempo para comprar el club rancagüino, una operación que finalmente no llegó a concretarse.

Sin embargo, la historia tuvo un giro pocas horas después. La publicación en la que la ex conejita Playboy mostraba la conversación con Avilés fue eliminada de sus redes sociales. Aun así, varios usuarios alcanzaron a guardar capturas del intercambio, las que continuaron circulando y viralizándose.

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En resumen…

Daniella Chávez volvió a instalarse en el centro de la conversación tras compartir una publicación relacionada con Tomás Avilés, nuevo refuerzo de O’Higgins. La influencer sorprendió con un mensaje que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones en redes sociales.