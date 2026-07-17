Javier Milei destroza la celebración de Argentina: “Berrinches propios de un adolescente mono neuronal”

El presidente de Argentina destrozó la celebración del plantel trasanino tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Argentina celebró el miércoles pasado el acceso a la final del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que el cuadro trasandino superó por 2-1 a Inglaterra en las semifinales y ahora irá por un nuevo título mundial.

El partido, eso sí, terminó con polémica: en los festejos trasandinos los jugadores posaron con una bandera que reivindicaba un viejo anhelo del pueblo argentino: “Las Malvinas son argentinas”, rezaba una sábana hecha a la rápida.

La acción de los jugadores argentinos no sólo les puede valer una sanción por parte de la FIFA, sino que también le significó la crítica de varios hinchas por mezclar la política con el fútbol que tiene -en este caso- poco y nada que ver.

El polémico festejo argentino en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Cómo será que hasta Javier Milei, Presidente de Argentina, se pronunció al respecto: “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mono neuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”, dijo.

La polémica se instaló en el Mundial de Norteamérica por los festejos argentinos, pero nada quita que Lionel Messi y sus compañeros buscarán este domingo la cuarta estrella en la camiseta de Argentina.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra.

Los jugadores festejos con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

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