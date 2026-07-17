La jugada que evidencia el reglamento aparte con el que juega Argentina en el Mundial: Juzgue usted

Este domingo se disputará la final del Mundial de Norteamérica 2026, donde Argentina buscará su cuarta estrella y España quiere conseguir su segunda Copa del Mundo tras haber dejado en el camino a Francia en las semifinales.
El compromiso entre argentinos e ingleses estuvo lleno de polémica en Atlanta, pero por lejos la que más resaltó fue la agresión de Enzo Fernández cuando el partido recién inició y que ni siquiera fue vista por el VAR.
Lo que más llamó la atención, teniendo en cuenta el criterio de los árbitros y el VAR en esta Copa del Mundo, es que al sudafricano Themba Zwane lo expulsaron por una agresión mucho menos grave, pero similar a la de Fernández.
La de Sudáfrica fue ROJA CON SANCIÓN DE DOS PARTIDOS.— MT2 (@madrid_total2) July 16, 2026
La de Argentina y Enzo Fernández no fue ni revisada por el VAR, acabó SIN TARJETA el partido.
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En el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica, Zwane vio la roja tras revisión del VAR por un manotazo en la cara. Fernández, quien agredió en la nuca a un inglés sin pelota, fue simplemente ‘juegue, juegue’.
Con o sin polémica, con reglamento aparte o no, Argentina está en una nueva final de la Copa del Mundo y ante un España repleto de figuras jóvenes va querer gritar campeón, por primer vez en su historia, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.
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En síntesis
- Argentina y España disputarán la final del Mundial de Norteamérica 2026 este domingo.
- Enzo Fernández protagonizó una fuerte agresión sin pelota que no fue sancionada por VAR.
- Themba Zwane sí fue expulsado por el VAR tras una agresión similar ante México.