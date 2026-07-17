La jugada que evidencia el reglamento aparte con el que juega Argentina en el Mundial: Juzgue usted

Una polémica jugada en el Argentina vs. Inglaterra reflota la teoría de que la albiceleste juega con un reglamento distinto.

Este domingo se disputará la final del Mundial de Norteamérica 2026, donde Argentina buscará su cuarta estrella y España quiere conseguir su segunda Copa del Mundo tras haber dejado en el camino a Francia en las semifinales.

El compromiso entre argentinos e ingleses estuvo lleno de polémica en Atlanta, pero por lejos la que más resaltó fue la agresión de Enzo Fernández cuando el partido recién inició y que ni siquiera fue vista por el VAR.

Lo que más llamó la atención, teniendo en cuenta el criterio de los árbitros y el VAR en esta Copa del Mundo, es que al sudafricano Themba Zwane lo expulsaron por una agresión mucho menos grave, pero similar a la de Fernández.

La de Sudáfrica fue ROJA CON SANCIÓN DE DOS PARTIDOS.



La de Argentina y Enzo Fernández no fue ni revisada por el VAR, acabó SIN TARJETA el partido.



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/0dWK9WxrKD — MT2 (@madrid_total2) July 16, 2026

En el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica, Zwane vio la roja tras revisión del VAR por un manotazo en la cara. Fernández, quien agredió en la nuca a un inglés sin pelota, fue simplemente ‘juegue, juegue’.

Con o sin polémica, con reglamento aparte o no, Argentina está en una nueva final de la Copa del Mundo y ante un España repleto de figuras jóvenes va querer gritar campeón, por primer vez en su historia, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina y España disputarán la final del Mundial de Norteamérica 2026 este domingo.

Enzo Fernández protagonizó una fuerte agresión sin pelota que no fue sancionada por VAR.

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