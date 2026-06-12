En la Selección de Francia respaldan a su principal figura, incluso otra de las estrellas galas salió a prestarle ropa públicamente.

El Mundial 2026 ya comenzó y las polémicas no podían faltar, viniendo además de la Selección de Francia. Esto porque Kylian Mbappé está en el ojo del huracán previo al debut de Les Bleus en la Copa del Mundo.

El astro del Real Madrid tuvo unos días libres antes del viaje a Estados Unidos y fue paparazeado en Madrid junto a su novia, la actriz española Ester Expósito, por lo que los medios y los hinchas galos han cuestionado su compromiso para esta Copa del Mundo.

Respecto a aquello este viernes salió a hablar otra de las máximas figuras de Francia, el delantero Ousmane Dembelé. El Balón de Oro y considerado el mejor del mundo en la actualidad, salió a respaldar a su compañero y le paró las carros a la prensa.

“Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él”, comenzó diciendo.

“Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone… Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, agregó la estrella del Paris Saint-Germain.

Finalmente, también descartó que Mbappé tenga problemas en el camarín, pues se rumoreó de un quiebre con el volante N’Golo Kanté.

Publicidad

“Aquí, en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante”, aseguró Dembelé.

La Selección de Francia llegó el miércoles a Boston, Estados Unidos. (Foto: Jaiden Tripi/Getty Images)

¿Cuál es el grupo y el debut de Francia en el Mundial 2026?

Francia está en el Grupo I del Mundial 2026, que comparte con Senegal, Irak y Noruega. El estreno de los pupilos de Didier Deschamps será contra los africanos el martes 16 de junio a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Publicidad

En síntesis