Los hinchas de la Tri no perdonó el amargo 0-0 en Kansas City frente a la "Cenicienta" del Mundial 2026 y sepultó la estrategia del DT argentino.

La paciencia de los fanáticos de la Selección de Ecuador llegó a su límite definitivo tras el histórico y vergonzoso empate 0-0 ante Curazao en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Lo que se proyectaba en los papeles previos como una jornada de total redención para sacudirse de la caída del debut, terminó transformándose en una de las páginas más oscuras del fútbol nacional en las Copas del Mundo. La incapacidad absoluta del equipo para romper el cerco de un rival infinitamente inferior desató una ola de rabia e indignación colectiva entre los miles de hinchas que viajaron a Estados Unidos y los millones que sufrieron el partido a la distancia.

El principal apuntado por la furia de los seguidores de la “Tricolor” es, sin discusión alguna, el director técnico Sebastián Beccacece. La hinchada no le perdonó la alarmante falta de ideas colectivas, el juego predecible y la evidente lentitud para reaccionar desde el banco de suplentes ante un planteamiento defensivo que amarró por completo a sus dirigidos.

El enfado del propio estratega al marcharse a los vestuarios en el entretiempo no fue suficiente para calmar las aguas, y los cuestionamientos en las plataformas digitales se multiplicaron de forma exponencial, tildando su proceso de carecer de la “chispa” y la jerarquía necesarias para afrontar una cita planetaria.

Los hinchas ecuatorianos no quieren saber nada con Sebastián Beccacece

En la red social X no hubo piedad con el ex entrenador de Universidad de Chile. La usuaria María José Flores publicó: “Todo el hate a Beccacece está recontra justificado. Es la ineptitud con patas”.

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En tanto, Samuel Tapia disparó: “60.000 personas que dejaron su trabajo, vendieron el carro, y le devuelves un equipo sin alma, sin ideas, sin juego. No poder hacerle un gol a una selección amateur solo se confirma lo que todos ya sabían. Eres un entrenador mediocre sin ningún concepto futbolístico”.

Joe Mejia no se quedó atrás y fue muy drástico: “Toda la eliminatoria fue esto, defendernos y lanzar pelotazo para ver si hacíamos un gol, (por eso empatábamos muchos encuentros) nunca trabajo la ofensiva beccacece, en un mundial hay que hacer goles. A pocos minutos de acabarse la farsa de beccacece, una pena por los jugadores”.

La lluvia de tweets contra Sebastián Beccacece

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