La victoria teutona en el Mundial 2026 dejó la mesa servida para la 'Tri'. Repasa las combinaciones, los escenarios para clasificar y las alineaciones confirmadas ante Curazao.

La Selección de Ecuador enfrenta a las 20:00 horas (hora de Chile y Argentina) a la selección de Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026. En la antesala de su compromiso, la escuadra sudamericana miró de reojo lo ocurrido en el choque previo, donde Alemania remontó en los minutos finales y venció a Costa de Marfil.

Con este resultado, el combinado europeo aseguró de forma oficial su boleto en los 16vos de final de la cita planetaria, abriendo una serie de escenarios matemáticos para las pretensiones de la ‘Tri’ en la zona.

A pesar de las variantes en la tabla de colocaciones, la obligación principal del elenco dirigido por Sebastián Beccacece se mantiene intacta: Ecuador debe ganar sí o sí a Curazao para acomodarse firmemente en la lucha por la clasificación.

Si la ‘Tri’ consigue sumar de a tres en esta jornada, dejará a Costa de Marfil con la soga al cuello, abriendo la opción de que los africanos queden eliminados en la última fecha si es que Ecuador logra vencer a la selección de la UEFA en el cierre definitivo de la fase grupal.

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Sebastián Becaccece tiene una prueba de fuego ante Curazao.

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El escenario en caso de un tropiezo en la jornada final

Si se llega a registrar un empate en la última fecha entre alemanes y sudamericanos, el panorama se volverá más complejo. En ese caso particular, Ecuador necesitaría que Curazao cumpla una auténtica hazaña y derrote a Costa de Marfil en el cierre del grupo, obligando además a que los pupilos de Beccacece terminen con una mejor diferencia de goles que sus rivales directos. Cabe recordar que la fecha final de este Grupo E quedó programada para disputarse el próximo jueves.

Alineaciones probables para el choque de esta noche

Para el trascendental compromiso de esta segunda jornada en el Mundial 2026, los estrategas Sebastián Beccacece y Dick Advocaat tienen listos a sus once elegidos en busca de los tres puntos:

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. Sebastián Beccacece. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.