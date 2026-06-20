Hola amigos, hoy los acompañamos con un nuevo MINUTO a MINUTO. Esta vez les traemos el encuentro entre Ecuador y Curazao por la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Este partido no tendrá transmisión en TV abierta por Chilevisión, solo por DSports en el cable. Mientras que en streaming estará disponible en DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN .

La selección de Ecuador ya está en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido comienza a las 20:00 horas de Chile.

Estos son los once elegidos por Sebastián Beccacece para el partido de Ecuador:

La "Tri" de Sebastián Beccacece se juega la vida tras un amargo debut, enfrentando a una de las escuadras más golpeadas de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 vive una nueva y vibrante jornada de la fase de grupos. Esta vez, por la segunda fecha de la competencia, se medirán las selecciones de Ecuador y Curazao, en un compromiso donde ambos elencos saltarán a la cancha con la máxima presión de obtener una victoria para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

El amargo debut de la “Tricolor”

En la primera jornada, la escuadra sudamericana hizo su estreno absoluto ante Costa de Marfil por el Grupo E, cosechando un resultado sumamente ingrato:

Derrota en la agonía: A pesar de haber dominado las acciones en varios pasajes, los ecuatorianos cayeron ante los africanos en los minutos finales del cotejo.

A pesar de haber dominado las acciones en varios pasajes, los ecuatorianos cayeron ante los africanos en los minutos finales del cotejo. Falta de finiquito: El equipo pagó cara su impericia de cara al arco rival, ya que terminaron perdiendo el partido pese a contar con innumerables ocasiones claras de gol.

El equipo pagó cara su impericia de cara al arco rival, ya que terminaron perdiendo el partido pese a contar con innumerables ocasiones claras de gol. Sensación amarga: El debut dejó un gusto a poco en el plantel, que ahora no tiene margen de error si quiere avanzar a los 16vos de final.

Curazao se juega su última carta en la cita planetaria

Por su parte, la selección de Curazao, que es considerada por los especialistas como una de las auténticas “cenicientas” de esta Copa del Mundo, llega a este compromiso herida en su orgullo tras sufrir una catastrófica presentación inicial.

El combinado centroamericano no pudo hacer absolutamente nada ante el arrollador poderío colectivo de Alemania y perdió por un inapelable marcador de 7-1. Debido a esta abultada diferencia de goles, ahora frente a Ecuador están obligados a rescatar al menos un punto; de lo contrario, se irán a casa de manera muy temprana y terminarán confirmando la poca confianza que había en el ambiente internacional respecto a su participación mundialista