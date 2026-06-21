Mientras las críticas destrozan al DT de la "Tri" por el vergonzoso empate ante Curazao, el portero rompió el silencio, respaldó el proceso y avisó que irán por el milagro frente a Alemania.

Hernán Galíndez fue de los primeros futbolistas de Ecuador en salir a dar la cara después de consumarse uno de los resultados más vergonzosos en la historia de ‘La Tri’ en las Copas del Mundo.

El combinado dirigido por Sebastián Beccacece fue incapaz de doblegar a un débil Curazao, conjunto que venía precedido de una categórica goleada por 7-1 en su debut. Ante la ola de cuestionamientos que azota a la delegación en Estados Unidos, el experimentado portero asumió la vocería para enfrentar los micrófonos y descomprimir el tenso ambiente institucional.

Lejos de sumarse a los duros reproches de la hinchada, el guardameta titular de la escuadra ecuatoriana le mandó un contundente mensaje de apoyo al estratega argentino. Galíndez valoró el camino recorrido por el director técnico y enfatizó el compromiso inquebrantable del plantel para sostener el proyecto deportivo: “El entrenador es el que nos trajo a jugar el Mundial, es el que agarró el equipo tras una Copa América dura. Falta un partido. Nosotros hacemos todo lo posible para defender a Beccacece en la cancha“.

Sebastián Beccacece en el ojo del huracán por amargo 0-0 ante Curazao.

Pese al blindaje interno, la realidad matemática es categórica y dicta que Ecuador quedó sumamente comprometido en el devenir del Mundial 2026. Tras cosechar apenas una unidad en dos presentaciones, la permanencia de la “Tricolor” en la cita planetaria depende prácticamente del milagro de vencer a la poderosa selección de Alemania en la jornada de cierre del grupo. En el seno del equipo están conscientes de que si no logran sumar de a tres, será una misión casi imposible avanzar a los 16vos de final registrando apenas 1 o 2 puntos como uno de los mejores terceros del certamen.

Por su parte, el director técnico se mantiene como el hombre más criticado y cuestionado en todo el entorno del fútbol ecuatoriano debido al opaco rendimiento colectivo. En medio de este hostil panorama, Sebastián Beccacece intentó bajar los niveles de drama y, una vez finalizado el encuentro ante los caribeños, solo atinó a declarar ante los medios que todavía les queda “una vida más” y que resulta fundamental mantener la cabeza arriba de cara al desenlace de la fase grupal.

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Un mensaje de esperanza para toda los ecuatorianos

Finalmente, intentando matizar la frustración colectiva, Hernán Galíndez se encargó de proyectar una luz de esperanza para los alicaídos aficionados nacionales, insistiendo en que la clasificación todavía es un objetivo alcanzable si corrigen los groseros errores de finiquito. “Creamos varias situaciones de gol; se intentó por todos los sectores, pero no se pudo concretar. Tenemos que ganarle a Alemania, no queda de otra. Imposible no es, pero sabemos que no será fácil”, sentenció el arquero, fijando desde ya la mirada en la trascendental final que disputarán el próximo jueves.