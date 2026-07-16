Lionel Messi lanza un mensaje que genera debate en el Mundial 2026: “Digan lo que digan…”

La Selección Argentina consiguió su anhelada clasificación a la gran final de la Copa del Mundo, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 2-1 a Inglaterra y ahora esperan por su duelo ante España para ir por el bicampeonato Mundial.

Tras lo que fue este triunfo argentino, el crack y capitán argentino, Lionel Messi conversó con los medios, en la que mostró toda la felicidad tras conseguir llegar a una nueva final con la ‘Albiceleste’ en un duelo especial ante Inglaterra.

“Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, en el himno, vivimos sensaciones especiales. Era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería, y nosotros también”, partió señalando Messi.

Agregando a esto, el 10 argentino respondió a todos los que han cuestionado a la Selección Argentina durante estos años, en la que a pesar de las polémicas, señala que a ellos nadie le ha regalado nada y que vienen siendo los mejores en este último tiempo.

Messi y sus dichos dan que hablar | Foto: Getty Images

“Venimos de ser campeones del mundo. Venimos siendo los mejores en los últimos 4 años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Hoy otra vez nos pusimos entre los dos mejores del mundo. Eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada”, declaró.

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Finalmente, Messi destacó el trabajo de sus compañeros en lo que ha sido este Mundial y puntualmente en lo que fue el duelo ante Inglaterra, en la que dejaron todo y más para conseguir una agónica clasificación a la final de la Copa del Mundo.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y es una felicidad enorme”, cerró.

“Venimos de ser los mejores durante estos últimos cuatro años DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN. Otra vez demostramos que no es casualidad y nadie nos regaló nada”



Messi haciendo mierda a los que le bajan el precio a Argentina, lo amopic.twitter.com/bwv3xgRsEH — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 15, 2026