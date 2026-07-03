El ídolo guaraní reaccionó de la peor manera posible ante las provocaciones de un exdelantero francés en la antesala del duelo de octavos de final.

El puzle de los octavos de final de la Copa del Mundo se trasladó de forma abrupta de las pizarras tácticas a los micrófonos y las plataformas digitales, tiñéndose de una hostilidad repudiable.

Como es su costumbre, el exarquero de la Selección de Paraguay, José Luis Chilavert, hace noticia y polémica por una triste declaración en la previa del duelo por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay.

Todo este calvario dialéctico estalló luego de que el exdelantero francés, Christophe Dugarry, calentara el bando de forma soberbia al asegurar públicamente que la selección europea no tendría mayores inconvenientes para superar esa instancia sobre el césped.

Lejos de quedarse ahí, el galo fue mucho más allá al sostener de forma despectiva que el seleccionado sudamericano sería “vapuleado” y “humillado” en los 90 minutos, palabras que de inmediato tuvieron una fuerte y lógica repercusión tanto en Francia como en territorio paraguayo.

El repudiable tweet de José Luis Chilavert

El repudiable ataque en redes: La insólita respuesta de Chilavert

Fiel a su estilo confrontacional pero cruzando todos los límites éticos y del juego limpio que pregona la FIFA, el mítico portero paraguayo no aguantó la provocación liguera internacional y arruinó la trastienda de la cita máxima con un posteo impresentable.

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José Luis Chilavert usó su cuenta oficial de Twitter para lanzar un duro, directo y condenable comentario racista que encendió las alarmas y el repudio generalizado en el planeta fútbol:

“Christophe tienes razón, en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África”, disparó sin ningún tipo de pudor el exguardameta, aludiendo de forma racista a las raíces étnicas de gran parte de las estrellas del plantel de Didier Deschamps.

La frase caló hondo en la interna de ambas delegaciones y desató una marea de críticas internacionales, empañando la previa de un choque en la cancha que ya venía con el bando de la tensión al rojo vivo. Se esperan sanciones drásticas de oficio.