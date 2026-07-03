El partido del Mundial 2026 que está en serio riesgo de reprogramación: Anticipan temperaturas de 40 grados

El inicio de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 podría verse afectado por las altas temperaturas en la costa este.

Para este sábado 4 de julio se proyecta el inicio de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde los 16 equipos restantes buscarán el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Si bien la jornada de los 16 mejores comenzará con el duelo entre Canadá y Marruecos en Houston, Texas, después se vivirá un compromiso que promete buen fútbol entre la aguerrida Paraguay y el candidato a quedarse con el torneo, Francia.

Eso sí, el partido podría sufrir una reprogramación: La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pronostica que para el día de la independencia en Estados Unidos los termómetros pueden llegar hasta los 40.56 grados Celsius en Filadelfia, donde se disputará el encuentro.

Francia enfrenta a Paraguay en Filadelfia. | Foto: Getty Images

Durante la cita mundialista en Estados Unidos se han tomado muy en serio las alarmas climatológicas. Francia sufrió una gran demora en su duelo ante Irak, mientras que el México vs. Ecuador en el Estadio Azteca también estuvo demorado por mal tiempo.

Ahora, sólo queda esperar a ver si las autoridades tomarán algún tipo de medida especial con el duelo entre franceses y paraguayos, quienes buscarán animar un entretenido compromiso pese al calor infernal que azotará a la ciudad de Filadelfia.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El 4 de julio iniciarán los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El partido entre Francia y Paraguay podría reprogramarse por una alerta de calor extremo.

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