Una nueva polémica envuelve a la Selección Argentina, la FIFA y Lionel Messi, luego de la clasificación a semifinales del Mundial 2026.

En la noche del sábado la Selección Argentina clasificó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el tiempo extra, donde no pudo brillar como en partidos anterior Lionel Messi. El astro de 38 años venía de ser elegido el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) en los octavos de final contra Egipto.

Pero este premio ha provocado una nueva polémica en torno a La Pulga y las decisiones de la FIFA a favor de La Albiceleste, esto a raíz de una declaraciones que se han hecho virales en las últimas horas en redes sociales.

Se trata del famoso productor argentino ‘Bizarrap‘, quien fue invitado por la organización para entregarle el premio MVP a Messi tras aquel partido.

En conversación con DAZN, el artista trasandino dejó escapar una frase que generó dudas entre los fanáticos del deporte rey, dejando entrever que la elección pudo haber estado predemitada.

“Me avisaron ayer que tenía que darle el premio… sea a quien sea, a quien sea el jugador del partido”, comentó Bizarrap tratando de salir inmediatamente del enredo.

“Obviamente que dije que sí, me gusta demasiado el fútbol y generalmente estas cosas prefiero no hacerlas”, agregó el DJ.

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Al paso de sus palabras, también se mostró contento por el resultado de la Albiceleste: “Tenía una esperanza que íbamos a terminar ganando y bueno, fue así”.

Mira el VIDEO a continuación:

Bizarrap, admitiendo que desde ayer sabía a quién le iba a dar el MVP del partido.

Y cuando se da cuenta de lo que está diciendo, no sabe cómo salir de la situación.

Alucinante pic.twitter.com/M37oMHiPrG — Felipe Adrián (@Felipe_Adrian17) July 7, 2026

Consignar que ante Suiza la FIFA no eligió a Messi como el MVP, pues esta vez el premio fue para el delantero Julián Álvarez, quien fue clave en el triunfo anotando un golazo en el alargue.

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En síntesis