“No fue un puñetazo”: La descarada declaración de Roberto Ayala tras golpear a Dani Olmo en el Mundial

El miembro del Cuerpo Técnico de Argentina aclaró el confuso incidente que protagonizó con Dani Olmo tras caer en la final.

La final del Mundial de Norteamérica 2026 sigue dando de qué hablar, toda vez que el partido terminó de manera muy caliente tras la ira de Argentina por ver cómo nuevamente se le escapaba un título en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Una de las escenas que más indignación causó fue la agresión de puño de Roberto ‘Ratón’ Ayala a Dani Olmo, la cual fue captada por cámaras aficionadas y no fue mostrada en la transmisión oficial del encuentro.

El ex jugador de fútbol habló con una emisora local de Valencia Capital y explicó lo ocurrido: “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”.

La reacción de Ayala contra Dani Olmo fue porque el gallego dijo “simios de mierda” a los jugadores de Argentina.



Los europeos son mucho más racistas y xenófobos que los demás, son todo lo que dicen odiar. Por lo que sea acá no los suspenden ni dicen nada.… — Adi el Grande (@icardo8) July 20, 2026

Más allá de la evidente agresión, Ayala asegura que fue sólo un empujón, no un golpe: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

¿Pedirá disculpas a Dani Olmo? Roberto Ayala asegura que, si se topa al jugador, tendrá un acto de hidalguía: “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está. Si lo veo obviamente que le pediré disculpas en persona”.

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Así las cosas, la final del Mundial de Norteamérica 2026 se sigue jugando por el escandaloso final que tuvo, pero no quita el hecho de que España fue ampliamente superior a Argentina y un justo ganador.

En síntesis

Roberto ‘Ratón’ Ayala se arrepintió tras la agresión a Dani Olmo en la final.

Roberto Ayala declaró que fue un empujón y no un puñetazo contra el español.

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