Exarquero de Inglaterra dispara contra Argentina y cuestiona hasta a Lionel Messi: “Uno de los países más odiados del mundo”

Un exarquero inglés lanzó una inesperada crítica contra Argentina luego de la definición mundialista y sus dichos rápidamente dieron la vuelta al mundo.

A pesar de que ya pasaron dos días de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España en el MetLife Stadium, el encuentro continúa dejando repercusiones luego de la consagración del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El duelo decisivo no solo dejó análisis futbolísticos, sino también una serie de debates alrededor de algunas acciones protagonizadas por la Albiceleste durante el partido.

Ben Foster arremete contra Argentina

Con el paso de los días, distintas figuras del fútbol internacional entregaron sus opiniones sobre lo ocurrido dentro y fuera del campo de juego. Uno de ellos fue Ben Foster, exarquero de la Selección de Inglaterra, quien en TalkSport sorprendió al realizar una dura crítica contra el combinado sudamericano.

“Probablemente, Argentina sea uno de los países más odiados del mundo”, comenzó señalando el exmeta del Manchester United, en una declaración que rápidamente llamó la atención.

Además, el exguardameta manifestó su decepción con Lionel Messi por una acción durante la final, cuando el capitán argentino expuso a Marc Cucurella por taparse la boca tras una falta de Enzo Fernández. “Yo amo a Lionel Messi, él es todo lo que espero de un futbolista. Pero fue horrible lo que hizo. Era una final de la Copa del Mundo y creo que intentó hacer todo lo que estuviese a su alcance. Pero no necesitaba hacer eso, ni hundirse en esos niveles“, AFIRMÓ.

La jugada de Cucurella y Messi en plena final | FOTO: Captura

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Finalmente, el exinternacional inglés también apuntó contra Leandro Paredes y fue especialmente crítico con la actitud del mediocampista argentino. “Paredes perdió completamente la cabeza. Creo que Argentina se superó en cuanto a lo horripilante”, concluyó Foster.

Leandro Paredes se enfrascó en una pelea tras el pitazo final | FOTO: Al Bello/Getty Images

En resumen…

El exarquero inglés Ben Foster generó polémica tras criticar duramente a Argentina luego de la final del Mundial 2026. El ex Manchester United apuntó contra algunas acciones de Lionel Messi y Leandro Paredes, además de cuestionar la imagen que dejó la Albiceleste en la definición ante España.