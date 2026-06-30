FIFA le da en el suelo a Paraguay pese a clasificación histórica en el Mundial ante Alemania: Acá la razón

El conjunto paraguayo logró una épica clasificación a los octavos de final del Mundial, pero la FIFA le dejará caer el mazo a los guaraníes.

Paraguay se anotó probablemente la gesta más grande de su historia en los mundiales el día de ayer, toda vez que Gustavo Alfaro y sus dirigidos tumbaron a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Con mucha garra y poco fútbol, los paraguayos avanzaron de ronda en Estados Unidos y ahora esperan por otra potencia: Francia, quien debe superar su llave ante Suecia para medirse con el cuadro paraguayo.

Lamentablemente, no todo es alegría en Paraguay ya que como viene siendo costumbre, la FIFA sanciona con dureza las tarjetas amarillas en los partidos y en esta ocasión los paraguayos sufrirán un gran descuento en sus premios.

Épica paraguaya ante Alemania. | Foto: Getty Images

Matías Galarza, Andrés Cubas y Gustavo Alfaro fueron sancionados con cartulina amarilla el día de ayer ante los alemanes, lo cual se traduce en US$30.000 menos que recibirá la APF tras la cita mundialista en concepto de premios, los cuales se suman a las tarjetas recibidas en la fase de grupos.

Así las cosas, Paraguay se mete de lleno en los octavos de final y se ilusiona con seguir avanzando de rondas, pero de no mediar nada raro se toparía con el gran candidato a quedarse con la Copa del Mundo en este año.

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En síntesis

Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Gustavo Alfaro y la selección paraguaya avanzaron a los octavos de final en Estados Unidos.

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