Terremoto grado 10 en Uruguay: Revelan las palabras de Marcelo Bielsa a los referentes tras eliminación

El DT de Uruguay en el Mundial de Norteamérica 2026 se habría despedido del plantel y revelaron el diálogo que tuvo con los referentes.

La fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 terminó el día de ayer con el duelo entre Argentina vs. Jordania y Austria vs. Argelia, donde Lionel Messi una vez más brilló con la camiseta de la albiceleste.

Sin duda que una de las grandes sorpresas del torneo es la eliminación de Uruguay en la fase de grupos, donde no pudo ni siquiera clasificar como mejor tercero en un grupo que compartía con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Los hinchas charrúas se lanzaron en contra de Marcelo Bielsa, a quien apuntaron como el principal responsable del papelón uruguayo en tierras norteamericanos que sigue dando mucho de qué hablar en el concierto sudamericano.

Escándalo total en Uruguay. | Foto: Getty Images

Duranta esta jornada y según informó el periodista de ESPN, Sebastián Giovanelli, Marcelo Bielsa se habría despedido del plantel uruguayo y sostuvo un duro diálogo con referentes como Federico Valverde.

“Marcelo Bielsa se despidió del plantel de Uruguay en una reunión en Playa del Carmen. Durante el encuentro, que tuvo duros pasajes, el entrenador apuntó contra los referentes: “Me dejaron solo”, reflexionó”, fue su revelación.

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Lo cierto es que el romance entre Marcelo Bielsa y Uruguay terminó de la peor manera y, seguramente, con el correr de los días habrá más versiones de lo sucedido y los jugadores empezarán a decir qué ocurrió en la estadía charrúa por Norteamérica.

En síntesis

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026.

El entrenador Marcelo Bielsa se despidió del plantel uruguayo en Playa del Carmen.

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