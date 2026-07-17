La FIFA se pone la bandera de Estados Unidos y reparte inédito premio al nuevo campeón del mundo

El ente rector del fútbol mundial repartirá, por primera vez en la historia, un nuevo premio al campeón del mundo este domingo.

El Mundial de Norteamérica 2026 está llegando tristemente a su fin y este domingo se vivirá el último partido, donde Argentina y España pelearán para ver quién es el nuevo campeón de la Copa del Mundo.

En juego no sólo está la gloria de ser la mejor selección del planeta, sino que también un grueso premio económico para la federación que este domingo levante el tan anhelado trofeo por todo el mundo.

Esta vez, y de manera absolutamente inédita, la FIFA agregó un nuevo premio para quien levante el trofeo el domingo: 30 anillos de diamantes para el plantel que se corone al más puro estilo de la NBA, NFL, MLB y NHL.

🚨💍 OFFICIAL: FIFA to award the winners of the World Cup with championship rings.



It’s the first time in history, following some of the American sports.



30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on sale to fans. pic.twitter.com/nPd01KhSG5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

El nuevo premio impulsado por Gianni Infantino y compañía va muy en la línea de lo que ha sido esta cita mundialista: ‘pausas de hidratación’ que más bien fueron tandas de publicidades como en los deportes que reinan en el país norteamericano.

Así las cosas, el nuevo campeón del mundo este domingo no sólo se llevará la Copa del Mundo y un premio económico, sino que también un inédito anillo de diamantes que podrá ostentar, por lo menos, por 4 años más como vigente campeón.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

La FIFA entregará 30 anillos de diamantes de forma inédita al plantel campeón del torneo.

Argentina y España jugarán este domingo el último partido para definir al nuevo campeón mundial.

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