Figura de Egipto explota contra la FIFA y dice lo que nadie se atrevía a decir: “Este torneo está amañado”

Un polémico encuentro fue el que se vivió en los octavos de final del Mundial 2026, en donde la Selección de Argentina logró darle la vuelta al marcador a Egipto y se impuso por 3-2, consiguiendo sus boletos a los cuartos de final de la competencia.

Tras lo que fue este compromiso, el delantero egipcio Mostafa Ziko dejó la grande y estalló con todo contra la FIFA tras lo que fue el polémico desenlace de este partido, en la que no tuvo filtro alguno con la actuación del árbitro, que inclinó la balanza para Argentina.

“Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo ¡Este torneo está amañado”, fue lo que partió señalando duramente el atacante.

Agregando a esto, el goleador no tuvo pelos en la lengua y cargó con todo contra el juez Francois Letexier, a quien lo hizo pedazos por sus distintos cobros en este partido.

Ziko estalló con todo | Foto: Getty Images

“El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara. Nos persiguió desde el principio. No quiere que ganemos. Un partido manipulado.”, declaró.

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Finalmente, Ziko siguió con su enojo a flor de piel contra el arbitraje, en la que dejó un mensaje a todos sus hinchas y dejó su último repaso fatal al arbitraje tras esta polémica derrota ante Argentina.

“Quería mucho alegrar a los aficionados, pero pido disculpas. No se pudo. No fue nuestra culpa. Ese árbitro… Parece que este partido fue manipulado. Estábamos ganando 2 a 0, y él viniendo en contra nuestra. Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”, cerró.

o jogador do Egito puto com o juiz kkkkkkkkkkkkkk#ARGxEGI pic.twitter.com/EySXOh05FR — Matheus (@matheuscaseca) July 7, 2026