La Albiceleste vivió una jornada de máxima tensión en el Estadio Mercedes-Benz, reponiéndose a un penal fallado por Messi y a la efectividad de los Faraones.

El imponente recinto de Atlanta albergó uno de los compromisos más dramáticos, cambiantes y electrizantes en lo que va de las llaves de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Tras unos minutos iniciales marcados por el estudio mutuo, el cuadro africano sacudió la pizarra táctica. Al minuto 14, Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área de la retaguardia argentina y clavó el 1-0 parcial a favor de Egipto. La reacción de los dirigidos por Lionel Scaloni fue inmediata y provocó una opción dorada a los 19′. Enzo Fernández filtró un balón para Nicolás Tagliafico, quien fue derribado en el área por Hassan, sentenciándose la pena máxima.

El encargado de asumir la responsabilidad desde los doce pasos fue el capitán Lionel Messi, pero la estadística sumó un capítulo impensado. Al minuto 20, Messi remató cruzado y el arquero Mostafa Shobeir adivinó la intención para contener el disparo y evitar la igualdad. A partir de ahí, el golero egipcio se transformó en una muralla repeliendo un fierrazo de Julián Alvarez, mientras que un tiro libre de Messi se estrelló en el vertical al 31′. Tras el descanso, el ayudante técnico Roberto Ayala remarcó la necesidad de insistir por los huecos del rival, pero el bando sumó una complicación mayúscula en la cancha. A los 58′ el VAR salvó a la Albirroja al anular una conquista de Ziko por falta previa, pero al minuto 67, el propio Ziko apareció libre por la banda izquierda tras una contra rápida de Hassan para estructurar un sorpresivo 2-0.

Argentina avanza a Cuartos de Final sufriendo.

La rebelión de la Scaloneta: Ráfaga de goles en los pasajes finales

Con el panorama totalmente adverso, Scaloni quemó las naves mandando a la cancha a Nicolás González, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel para refrescar el bloque de ataque. El revulsivo futbolístico dio resultados inmediatos sobre el pasto tras la pausa de hidratación. Al minuto 79, Lionel Messi ejecutó un centro preciso al corazón del área y Cristian “Cuti” Romero metió un certero testazo para descontar y poner el 1-2 que encendió las tribunas. La insistencia del campeón defensor arrastró a Egipto contra su propia valla y el desahogo total llegó poco después. A los 83′, tras una pelota suelta en la zona caliente, Messi remató de primera para batir a Shobeir y firmar un emocionante 2-2.

Los pasajes de adición se disputaron con el corazón en la mano bajo los 7 minutos otorgados por el juez François Letexier. Cuando las pizarras apuntaban de forma inminente hacia la prórroga, la jerarquía de los volantes albos decretó la locura total en Georgia. Al minuto 92, Lautaro Martínez armó una gran maniobra y sacó un centro al área que conectó Enzo Fernández de cabeza para dar vuelta el partido y sellar el 3-2 definitivo. En los instantes de cierre, Scaloni protegió el resultado disponiendo los ingresos de Nicolás Otamendi y Facundo Medina en la retaguardia. Con el pitazo final del réferi, Argentina completa una remontada de ribetes épicos en Atlanta y timbra su boleto directo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¡Respiran los campeones!