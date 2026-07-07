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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Argentina lo da vuelta con gol de Julián Álvarez y se mete en Cuartos de Final

La Albiceleste vivió una jornada de máxima tensión en el Estadio Mercedes-Benz, reponiéndose a un penal fallado por Messi y a la efectividad de los Faraones.

Lionel Messi marca el empate ante Egipto.
© Getty ImagesLionel Messi marca el empate ante Egipto.

El imponente recinto de Atlanta albergó uno de los compromisos más dramáticos, cambiantes y electrizantes en lo que va de las llaves de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Tras unos minutos iniciales marcados por el estudio mutuo, el cuadro africano sacudió la pizarra táctica. Al minuto 14, Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área de la retaguardia argentina y clavó el 1-0 parcial a favor de Egipto. La reacción de los dirigidos por Lionel Scaloni fue inmediata y provocó una opción dorada a los 19′. Enzo Fernández filtró un balón para Nicolás Tagliafico, quien fue derribado en el área por Hassan, sentenciándose la pena máxima.

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El encargado de asumir la responsabilidad desde los doce pasos fue el capitán Lionel Messi, pero la estadística sumó un capítulo impensado. Al minuto 20, Messi remató cruzado y el arquero Mostafa Shobeir adivinó la intención para contener el disparo y evitar la igualdad. A partir de ahí, el golero egipcio se transformó en una muralla repeliendo un fierrazo de Julián Alvarez, mientras que un tiro libre de Messi se estrelló en el vertical al 31′. Tras el descanso, el ayudante técnico Roberto Ayala remarcó la necesidad de insistir por los huecos del rival, pero el bando sumó una complicación mayúscula en la cancha. A los 58′ el VAR salvó a la Albirroja al anular una conquista de Ziko por falta previa, pero al minuto 67, el propio Ziko apareció libre por la banda izquierda tras una contra rápida de Hassan para estructurar un sorpresivo 2-0.

Argentina avanza a Cuartos de Final sufriendo.

Argentina avanza a Cuartos de Final sufriendo.

La rebelión de la Scaloneta: Ráfaga de goles en los pasajes finales

Con el panorama totalmente adverso, Scaloni quemó las naves mandando a la cancha a Nicolás González, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel para refrescar el bloque de ataque. El revulsivo futbolístico dio resultados inmediatos sobre el pasto tras la pausa de hidratación. Al minuto 79, Lionel Messi ejecutó un centro preciso al corazón del área y Cristian “Cuti” Romero metió un certero testazo para descontar y poner el 1-2 que encendió las tribunas. La insistencia del campeón defensor arrastró a Egipto contra su propia valla y el desahogo total llegó poco después. A los 83′, tras una pelota suelta en la zona caliente, Messi remató de primera para batir a Shobeir y firmar un emocionante 2-2.

Los pasajes de adición se disputaron con el corazón en la mano bajo los 7 minutos otorgados por el juez François Letexier. Cuando las pizarras apuntaban de forma inminente hacia la prórroga, la jerarquía de los volantes albos decretó la locura total en Georgia. Al minuto 92, Lautaro Martínez armó una gran maniobra y sacó un centro al área que conectó Enzo Fernández de cabeza para dar vuelta el partido y sellar el 3-2 definitivo. En los instantes de cierre, Scaloni protegió el resultado disponiendo los ingresos de Nicolás Otamendi y Facundo Medina en la retaguardia. Con el pitazo final del réferi, Argentina completa una remontada de ribetes épicos en Atlanta y timbra su boleto directo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¡Respiran los campeones!

90+10' ¡Final del partido!

Argentina lo dio vuelta, le ganó a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial.

90+7' Primer amonestado en Egipto

Attia vio la amarilla por cortar una contra.

90+5' Últimos cambios

Nicolás Otamendi y Facundo Medina entraron por Romero y Alvarez.

90+2' ¡Gol de Argentina!

Lautaro Martínez metió un centro al área y apareció el cabezazo de Enzo para dar vuelta el partido.

90' 7 más

Adicionaron 7 minutos más.

83' ¡Gol de Argentina!

La pelota quedó bollando y le quedó a Messi, que remató de primera y empató el partido.

82' Se lo perdió Lautaro

Messi armó una buena jugada por derecha, metió el centro y Martínez cabeceó desviado.

80' Nuevo cambio en Egipto

Omar Marmoush reemplazó a Ziko.

79' ¡Gol de Argentina!

Messi metió un centro al área y cabeceó Romero para descontar.

77' Avisó Trezeguet

El delantero que recién ingresó remató desviado al primer palo.

73' Segundo cambio en Egipto

Trezeguet ingresó por Hassan.

73' Tercer cambio en Argentina

Gonzalo Montiel ingresó por Molina.

70' Cooling Break

Frena el partido para que los jugadores se rehidraten.

67' ¡Gol de Egipto!

Luego de otra buena contra de Hassan por derecha apareció Ziko en la izquierda para aumentar el marcador.

65' Primeros cambios en Argentina

Nicolás González y Lautaro Martínez ingresaron por Tagliafico y De Paul

59' Anulado el gol a Egipto

Finalmente no vale el gol del elenco egipcio y el partido sigue 1 a 0.

59' El VAR llamó al árbitro

Por una posible falta a Martínez el árbitro Letexier fue a revisar la jugada.

58' ¡Gol de Egipto!

Luego de un gran contragolpe por la derecha, en la izquierda apareció Ziko para definir ante la salida de Martínez y aumentar el marcador.

52' Lo tuvo Paredes

El volante probó por arriba del travesaño.

47' Avisó De Paul

El volante remató en la medialuna y el arquero contuvo en un tiempo.

45' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juegan los segundos 45 minutos en Atlanta.

Primer cambio en Egipto

Hamdy Fathy ingresó por Ashour.

Habló Ayala

"Obviamente. Hicimos méritos para empatarlo y el camino está por ahí, insistiendo con encontrar los pases filtrados en los huecos que dejan", dijo el ayudante de campo en el entretiempo. Y agregó: "En este momento, como estamos jugando, estamos bien. Ya veremos más adelante si vamos a darle más profundidad"

45+6' ¡Final del primer tiempo!

Al cabo del primer tiempo, Egipto le gana 1 a 0 a Argentina.

45' 5 más

Se adicionaron cinco minutos más.

42' Lo tuvo Alvarez

El delantero probó desviado desde la medialuna.

39' Atajadón de Shobeir

Paredes la cambió para Tagliafico, este la bajó al medio para el remate de Julián Alvarez que se encontró con una gran atajada del arquero egipcio.

38' Avisó Messi

El delantero argentino se sacó una marca de encima y remató desviado.

31' Lo tuvo Messi

El argentino ejecutó un tiro libre y la pelota pegó en el palo.

28' Se lo perdió Argentina

De Paul envió un centro al área, cabeceó Mac Allister y Shobeir tapó de gran manera.

20' ¡Erró Messi!

Messi la cruzó y Shobeir adivinó la atención para evitar el empate.

19' Penal para Argentina

Enzo Fernández filtró para Tagliafico, que controló en el área y fue derribado por Hassan.

14' ¡Gol de Egipto!

Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área rival y abrió el marcador en el cuarto de hora.

6' Primeros minutos parejos

Por el momento Argentina y Egipto se prestan la tenencia del balón y no se atacan con peligro.

¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Atlanta.

Suena el himno argentino

Se entonaron las estrofas del himno argentino en la previa del partido.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Argentina y Egipto saltan al campo de juego.

Vuelven los equipos al vestuario

Tras realizar la entrada en calor, los futbolistas argentinos y egipcios regresan al vestuario para ultimar detalles previos al partido.

Los suplentes argentinos

Juan Musso, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Nicolás González, Giovani Lo Celso, José Manuel López y Lautaro Martínez son las variantes para Scaloni.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: François Letexier (Francia)
  • Línea 1: Cyril Mugnier (Francia)
  • Línea 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
  • Cuarto árbitro: Espen Eskas (Dinamarca)
  • Quinto árbitro: Issak Bashevkin (Dinamarca)
  • VAR: Jerome Brisard (Francia)
  • AVAR: Willy Delajod (Francia)
  • SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Sale Argentina a entrar en calor

Encabezados por Messi, los jugadores de la Albiceleste saltan a realizar la entrada en calor.

Sale Egipto a entrar en calor

Los futbolistas del elenco africano salieron al campo de juego para iniciar la entrada en calor.

Salen los arqueros a entrar en calor

'Dibu' Martínez  junto a Juan Musso y Gerónimo Rulli saltaron al campo de juego para iniciar los primeros movimientos precompetitivos. Además, los arqueros egipcios también salieron.

Habló Ayala

En la previa del partido, el ayudante de campo de Scaloni habló sobre este encuentro y las claves para ganarlo. "Si bien son selecciones diferentes, tal vez nos vamos a encontrar la misma intensidad, no tenemos dudas. Tienen volantes que llegan más y jugadores de mejor calidad", arrancó.

"La idea es encontrar espacios con la pelota. Vimos que defienden alto y pueden dejar huecos. Nuestros futbolistas van a tener que encontrar esos espacios", agregó.

Y cerró: "Venimos de un pase difícil, de un partido complicado y creo que hay ganas de revancha, de hacer un buen partido y pasar".

La formación de Egipcio

Los Faraones salen a la cancha con: Mostafa Shoubir; Karim Hafez, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim; Marawan Attia, Mohadan Lashin, Mostafa Zico, Emam Ashour; Mohamed Salah y Haissem Hassan.

La formación de la Selección Argentina

La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Llegó Argentina al estadio

El equipo de Scaloni ya se encuentra en el Mercedes Benz Stadium a falta de una hora y media para el partido.

El camino de Egipcio en el Mundial

El elenco africano, por su parte, quedó segundo en el grupo y empató tres de los cuatro partidos que jugó. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Bélgica 1 vs. Egipto 1
  • Fecha 2: Egipto 3 vs. Nueva Zelanda 1
  • Fecha 3: Egipto 1 vs. Irán 1
  • 16avos de final: Egipto 1 (4) vs. Australia 1 (2)

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Por el momento el equipo de Scaloni ganó los cuatro partidos que jugó, tanto los tres de su grupo como en 16avos de final. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0
  • Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0
  • Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1
  • 16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2

Argentina va por la clasificación a los cuartos de final

En búsqueda de seguir defendiendo el título de campeón del mundo, el equipo comandado por Lionel Scaloni se mide ante el combinado egipcio con el objetivo de pasar a la siguiente ronda.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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