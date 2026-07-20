Dani Olmo se refirió a la actitud de los jugadores del combinado albiceleste tras la final de la Copa Mundial 2026.

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin tras la victoria 1-0 de España sobre Argentina. Sin embargo, el certamen internacional no acabó de la mejor manera: hubo escaramuzas tras el cierre del encuentro en New Jersey.

Algunos futbolistas albicelestes no toleraron caer ante el combinado europeo y arremetieron con golpes contra su rival. Ello no dejó indiferente a Dani Olmo: dejó un mensaje que dará la vuelta al planeta.

¿Qué pasó? El mediocampista ibérico conversó con la prensa y se refirió a la actitud de su contrincante de turno. Seguramente, sus declaraciones sacarán ronchas en territorio argentino.

“Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera“, comenzó señalando el crack del FC Barcelona.

Sobre la misma línea, el talentoso volante de 28 años agregó: “Somos un ejemplo para muchas generaciones, niños y niñas. Ellos deben también ser un ejemplo para bien“.

Dani Olmo reaccionó tras la final del Mundial entre España y Argentina. (Foto: Getty Images)

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Argentina decepciona contra España

Cabe consignar que la figura en cuestión fue víctima de la furia trasandina tras perder en la definición. Antes de la premiación, Roberto Ayala lo agredió con un golpe que no fue registrado por la TV.

El retirado defensor se acercó al campeón mundial y lo agarró del cuello, empujándolo sin encontrar respuesta. Una triste escena que opacó el show en Estados Unidos.