El campeón del mundo con España se refirió a la agresión que sufrió en la final ante Argentina, aunque le bajó el perfil.

En España continúan los festejos por la obtención del Mundial 2026 y este martes los campeones del mundo tuvieron diversas actividades, entre ellos Gavi que visitó su pueblo en Sevilla para recibir un homenaje.

El volante del Barcelona participó junto a Fabián Ruiz y también se dio el tiempo de conversar con la prensa, donde fue consultado por la agresión que sufrió en la final ante Argentina.

Tras el pitazo final, Gavi, que fue suplente en la selección española, saltó al campo de juego a celebrar con sus compañeros, donde fue detenido por el argentino Leandro Paredes, quien lo golpeó y le lanzó al piso.

Gavi se apiada de Leandro Paredes

Respecto a aquello, el mediocampista se apiadó del jugador de Boca Juniors y señaló que no debiera ser sancionado por la FIFA, perdonándole todo su actuar violento.

“No, la verdad, te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”, declaró Gavi.

“Quizás lo más lógico para mí sería expulsarles en el partido y ya está. Pero al final todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol”, agregó el futbolista de 21 años.

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💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

Mientras tanto, el agresor volvió a su club en Argentina y se puso a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que el jueves tienen el partido de ida contra O’Higgins de Rancagua por los playoffs de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Agresión a Gavi: Leandro Paredes lo golpeó tras la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes lo golpeó tras la final del Mundial 2026. Declaración a la prensa: Gavi afirmó que la FIFA no debería suspender al jugador.

Gavi afirmó que la FIFA no debería suspender al jugador. Regreso a Boca Juniors: Paredes jugará este jueves contra O’Higgins por la Copa Sudamericana.