Donald Trump revela llamada a Gianni Infantino por el caso Folarin Balogun que remece al Mundial 2026

La polémica por Folarin Balogun sigue creciendo en el Mundial 2026 y ahora Donald Trump decidió romper el silencio en medio de toda la controversia

La polémica por Folarin Balogun sigue sumando capítulos en el Mundial 2026 y, cuando parecía que la historia ya había quedado instalada por la decisión de la FIFA, apareció un protagonista inesperado: Donald Trump.

Todo comenzó luego de la expulsión del delantero de Estados Unidos en el duelo ante Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final. Tras una jugada revisada por el VAR, el atacante vio la tarjeta roja y automáticamente quedaba suspendido, por lo que se perfilaba como una baja sensible para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

Sin embargo, en las últimas horas la historia dio un giro. La FIFA decidió habilitar al jugador del Monaco y aplazar su castigo disciplinario, una determinación que rápidamente abrió el debate y generó una serie de reacciones.

El momento exacto que Balogun ve la roja en el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | FOTO: Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Donald Trump rompe el silencio por el caso Folarin Balogun

Y fue en medio de todo ese ruido donde apareció el nombre del mandatario estadounidense. Durante una conferencia de prensa, Trump fue consultado sobre una posible conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y lejos de esquivar el tema terminó reconociendo el contacto.

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“Me pregunta sobre todo el tema del fútbol. Pues sí, hablé con Gianni”, reveló el jefe de Estado local.

Tras eso, el nacido en Nueva York salió a defender la acción que terminó con la expulsión de Balogun y aseguró que, a su juicio, nunca existió una infracción. “Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que chocaron. No se puede pisar correctamente el pie de otra persona cuando se va a toda velocidad. Eran dos grandes atletas que se enredaron”, remarcó.

Pero Trump no se quedó ahí y también lanzó una frase que rápidamente comenzó a generar repercusiones, apuntando directamente al árbitro brasileño Raphael Claus. “Y este árbitro, que es un poco sospechoso, si se revisan sus antecedentes. No quiero decirlo porque no me gusta crear polémica, pero es muy sospechoso. Si quiere, le puedo facilitar su historial”, cerró.

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“Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. POR ESO PEDÍ LA REVISIÓN DE FIFA”.



Las palabras de Donald Trump. 😳🇺🇸 pic.twitter.com/ulhyMpsJfK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

En resumen…

Donald Trump reconoció que habló con Gianni Infantino en medio de la polémica por Folarin Balogun, quien fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, pero terminó siendo habilitado por la FIFA para enfrentar a Bélgica tras aplazarse su sanción.

Además, el mandatario estadounidense defendió al delantero y cuestionó duramente al árbitro Raphael Claus.