Claudio Bravo celebra el título de España sobre Argentina en el Mundial 2026: este fue su mensaje en redes sociales

El bicampeón de América con Chile utilizó sus redes sociales minutos después de la final del Mundial 2026 y una breve frase no pasó desapercibida.

La final del Mundial 2026 dejó a la Selección de España como la nueva campeona del mundo tras derrotar por 1 a 0 a la Selección Argentina en un partido de máxima intensidad disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De esta manera, la Roja puso fin al reinado de la Albiceleste, que buscaba defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

Como suele ocurrir tras los grandes acontecimientos deportivos, las reacciones no tardaron en aparecer y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del bicampeón de América con la Selección Chilena, Claudio Bravo.

Claudio Bravo reaccionó al título de España con un escueto mensaje

A través de su cuenta oficial de X (Ex Twitter), el excapitán de la Roja compartió un breve mensaje tras la consagración española.

“Ganó el fútbol”, escribió el exarquero de Colo Colo, FC Barcelona, Manchester City, entre otros clubes.

España levanta su segunda Copa del Mundo | FOTO: Dan Mullan/Getty Images

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La publicación rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde generó cientos de reacciones y comentarios, ya que muchos usuarios respaldaron las palabras del “Capitán América”, mientras que los argentinos no se la tomaron de buena forma.

El post de Claudio Bravo tras la final del Mundial: