El video ya acumula más de 350 mil reproducciones en redes sociales. Ha generado eco por el gesto hacia el presidente de USA.

La apabullante victoria 4-1 de Bélgica sobre Estados Unidos en la Copa Mundial 2026 causa revuelo. No solo porque el local quedó eliminado del certamen internacional, sino que por una clara alusión a Donald Trump.

¿Qué pasó? En el festejo del cuarto gol del combinado europeo en el minuto 90+3, Romelu Lukaku imitó al presidente de la nación norteamericana. Realizó su tradicional baile cuando la cámara lo enfocaba.

Ello quedó registrado en TV y generó eco en redes sociales. Los recortes del momento se hicieron virales: algunos ya tienen más de 350 mil reproducciones en plataformas como X.

Cabe consignar que en la previa del compromiso, Donald Trump se comunicó con la FIFA y le pidió habilitar al sancionado Folarin Balogun. Tras ello, el delantero estadounidense recibió un perdonazo histórico.

Por ello, al festejar el último tanto tanto del encuentro, la escuadra belga no tuvo más que desahogarse. Ya está en cuartos de final y tiene rival definido para la ronda de los ocho mejores: será España.

Bélgica eliminó a Estados Unidos de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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VIDEO: Selección de Bélgica imita a Donald Trump