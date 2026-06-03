FOTO | La viral imagen de Jorge Sampaoli cambiando láminas del Mundial junto a sus hijos

El ex entrenador de La Roja y la U fue captado intercambiando figuritas del álbum del Mundial.

El Mundial está a días de comenzar y los amantes del fútbol ya se preparan con todo para lo que será este mes del deporte rey, el que tendrá un cargado calendario de partidos, el que esperan gozar con todo.

Si bien la cita mundialista aún no comienza, la fiebre mundialera ya está instalada desde hace semanas con lo que fue la llegada del álbum oficial, el que ha generado mucha algarabía en todos los hinchas del fútbol.

Dentro de esta fiebre por el álbum del Mundial está el ex entrenador de la Universidad de Chile y la Selección Chilena, Jorge Sampaoli, quien fue descubierto cambiando figuras junto a sus hijos en una plaza.

Esta foto del estratega argentino se hizo viral rápidamente, en la que se ve al ‘Casildense’ a tope en búsqueda de poder completar el álbum junto a sus hijos, lo que es el objetivo de varios fanáticos.

FOTO: REVISA LA IMAGEN VIRAL DE SAMPAOLI