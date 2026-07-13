Este martes Francia y España le dan el 'vamos' a las semifinales del Mundial 2026 donde buscarán meterse en la gran final.

Este martes 14 de julio se dará inicio a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Francia enfrentará en la ciudad de Arlington a España buscando al primer finalista de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps accedió a la ronda de los 4 mejores tras dejar en el camino a Marruecos, equipo que prometía una verdadera lucha ante los franceses, pero que finalmente no opuso mayor resistencia.

Francia es el gran candidato a quedarse con el Mundial. | Foto: Getty Images

España, por otro lado, tuvo que sudar la gota gorda ante Bélgica: un partido que parecía irse al alargue finalmente fue finiquitado por los españoles en los minutos finales y lograron citarse con Francia, el gran candidato a quedarse con el trofeo.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Francia vs. España: día y hora

El partido entre franceses y españoles se disputará este martes 14 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver a Francia vs. España?

Este compromiso se podrá ver a través de las pantallas de Chilevisión y de D Sports.

Internet: Así se podrá ver

De manera ONLINE, DGO, Paramount+ y las distintas plataformas de CHV transmitirán el encuentro.