El máximo organismo del fútbol revivió el eterno debate sobre las medallas olímpicas de la Celeste a horas de la final del Mundial 2026.

A solo horas de que se dispute la gran definición de la Copa del Mundo 2026, la FIFA encendió las plataformas virtuales con una publicación que caló hondo en Sudamérica.

El ente rector del balompié planetario compartió un listado oficial bajo el título de “World Champions Totals” (Total de Campeones del Mundo), donde ratificó de forma taxativa que la Selección de Uruguay posee únicamente dos campeonatos mundiales en su bitácora y no cuatro como aseguran los orientales.

Esta determinación choca directamente con la postura histórica de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el sentir de sus hinchas, quienes lucen con orgullo cuatro estrellas bordadas sobre su escudo.

El argumento de los charrúas radica en que las medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928 fueron organizadas por la propia FIFA y catalogadas en su época como campeonatos mundiales de aficionados. No obstante, el organismo con sede en Zúrich decidió omitir dichos registros en este nuevo balance de la era profesional.

Se acaba la discusión respecto a las estrellas de Uruguay.

El tablero de campeones: El estatus de Argentina y la oportunidad de España

La oficialización de esta plantilla estadística reordena las jerarquías en la primera línea del fútbol internacional. Al dejar a la Celeste con dos conquistas (1930 y 1950), la FIFA ratifica que en el olimpo del balompié solo existen dos tetracampeones: Alemania e Italia.

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Del mismo modo, la Selección de Argentina estira su ventaja en la región al consolidarse de forma exclusiva en el tercer escalón histórico con sus 3 estrellas vigentes. Por su parte, la gran definición de este domingo en el MetLife Stadium adquiere una relevancia numérica fundamental para el bando europeo: si España logra imponer sus términos ante la Albiceleste, alcanzará su segundo título mundial, igualando la línea histórica de Francia y de la propia escuadra uruguaya.

A continuación, el listado oficial de ganadores de la Copa del Mundo validado por la FIFA en la antesala de la final:

Brasil: 5 títulos

5 títulos Alemania: 4 títulos

4 títulos Italia: 4 títulos

4 títulos Argentina: 3 títulos

3 títulos Francia: 2 títulos

2 títulos Uruguay: 2 títulos

2 títulos Inglaterra: 1 título

1 título España: 1 título

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