En Inglaterra explotan por decisión de la FIFA para semifinales: “El árbitro favorito de Messi”

El país europeo no quedó nada conforme con el árbitro designado por la FIFA para las semifinales ante Argentina.

Este martes arrancan las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 con el partido entre Francia y España, mientras que para el día de mañana está pactado el encuentro entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, Georgia.

La FIFA ya designó al árbitro encargado de impartir justicia entre argentinos e ingleses y es nada más ni nada menos que un viejo conocido para Lionel Messi: Ismail Elfath, árbitro estadounidense que dirige en la MLS.

La decisión del ente rector del fútbol mundial, eso sí, no cayó para nada bien en el país europeo. Daily Mail, uno de los medios más tradicionales y de mayor alcance en Gran Bretaña reaccionó a la polémica designación.

En Inglaterra están alertas por el arbitraje. | Foto: Getty Images

“Los temores de favoritismo hacia Argentina en la Copa del Mundo se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el ‘árbitro favorito’ de Lionel Messi arbitrará la semifinal muy esperada de Inglaterra”.

Más allá de que Elfath pueda conocer -o no- a Lionel Messi, lo cierto es que ambos equipos tienen bien ganado su lugar en las semifinales del Mundial 2026 y, más allá de alguna polémica pequeña, los arbitrajes han estado a la altura durante esta cita mundialista.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta.

El árbitro Ismail Elfath dirigirá la semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra.

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