Este miércoles 24 de junio de 2026 se confirmaron los peores pronósticos para la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

El panorama mundialista se transformó en una auténtica película de terror para la mitad del mundo y las calculadoras acaban de estallar por completo. En el cierre de la jornada planetaria, la victoria de Bosnia contra Qatar derivó en una presión asfixiante para Ecuador de cara a su partido contra Alemania, alterando la tabla de posiciones a un punto donde el bando de Sebastián Beccacece ya no tiene margen para la especulación.

El triunfo de la escuadra europea sepultó de golpe cualquier tipo de combinación benévola que incluyera repartir unidades frente a los germanos. A la Selección de Ecuador ahora mismo solo le sirve un resultado para clasificar a los 16avos del Mundial 2026, ya sea como segundo de su grupo o como uno de los mejores terceros, y es ganarle a Alemania; ya no hay combinación de empate que lo pueda ayudar.

La razón matemática de este balde de agua fría es implacable: el empate ya no le sirve a Ecuador porque el octavo lugar en la tabla de mejores terceros quedó en manos de Bélgica, que ostenta 2 puntos y 0 de diferencia de gol.

Si la ‘Tri’ iguala ante la escuadra de la UEFA, su puntaje subirá a 2 unidades pero su diferencia de gol se mantendrá estancada en -1, quedando matemáticamente por debajo de los belgas y de otros rivales que gozan de mejor registro en los criterios de desempate liguero.

KANSAS CITY, MISSOURI – JUNE 20: Ecuador players pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

La dramática tabla de mejores terceros tras el triunfo de Bosnia

Con la victoria bosnia, el pelotón de los rezagados que buscan el boleto por la ventana de emergencia quedó ordenado de la siguiente manera, mostrando a Ecuador en la penúltima ubicación:

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Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Bosnia y Herzegovina B 3 4 -1 2 Suecia F 2 3 0 3 Escocia C 2 3 0 4 Croacia L 2 3 -1 5 Argelia J 2 3 -2 6 Paraguay D 2 3 -2 7 Cabo Verde H 2 2 0 8 Bélgica G 2 2 0 9 Chequia A 2 2 -1 10 RD. Congo K 2 1 -1 11 Ecuador E 2 1 -1 12 Senegal I 2 0 -3 A Ecuador no le sirve el empate ante Alemania

Día, hora para la final de Sebastián Beccacece: Ecuador vs Alemania

El calendario liguero sitúa la hora de la verdad en el horizonte inmediato. La Selección de Ecuador jugará su “final” definitiva contra Alemania desde las 15:00 horas del jueves 25 de junio de 2026, buscando dar el golpe a la cátedra para meterse a la ronda de los 32 mejores. En la antesala del pitazo inicial, referentes como Moisés Caicedo ya mandaron un potente recado que ilusiona a la fanaticada nacional: “Vamos a morir en el campo de juego…”.