Esta semana se viene recargada con los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde varios irán por televisión abierta en Chile.

Ya arrancaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con los cruces entre los 32 mejores del torneo, luego de haber pasado la fase de grupos que tenía a 48 selecciones en competencia.

Esta primera ronda a eliminación directa comenzó con el triunfo de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica, siendo la primera en clasificarse para los octavos de final de esta Copa del Mundo.

Pese a ser el primero de estos enfrentamientos, no tuvo transmisión en televisión abierta para Chile. Pero tranquilidad, que a partir de mañana (lunes) podremos ver varias de estas llaves de forma gratis a través de Chilevisión.

El partido entre Sudáfrica y Canadá no fue transmitido en TV abierta. (Foto: Emilee Chinn/Getty Images)

¿Cuántos artidos de 16avos de final transmitirá Chilevisión?

A partir del lunes 29 de junio, Chilevisión transmitirá 9 de los 16 partidos por la señal de aire, canal que tiene los derechos en nuestro país.

Es más, la casa televisiva con sede en Machasa asegurará al menos un partido de 16avos de final hasta el viernes 3 de julio. Incluso, habrá cuatro jornadas con dos partidos en vivo por la TV abierta.

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Los primeros partidos de los dieciseisavos de final que transmitirá Chilevisión serán el de Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay, que se disputan mañana (lunes) a las 13:00 horas y 16:30 horas, respectivamente.

Consignar que el resto de los partidos de esta fase se podrá ver en su totalidad en DSports, así como en las plataformas DGO y Paramount+. Mientras que Disney+ solo podrá pasar dos encuentros por sus pantallas.

En síntesis

Chilevisión transmitirá 9 de 16 partidos de dieciseisavos de final por televisión abierta.

de dieciseisavos de final por televisión abierta. 29 de junio inicia la transmisión con Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay.

inicia la transmisión con Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay. DSports, DGO y Paramount+ transmitirán la totalidad de los partidos de esta fase.