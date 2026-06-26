Luego de no poder ganarle al débil Curazao, los hinchas e Ecuador pidieron la cabeza de Sebastián Beccacece. Ahora, después de la hazaña, exigen disculpas para el blondo DT.

La histórica y épica clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones de alto calibre a nivel internacional.

Tras el glorioso triunfo por 2-1 sobre Alemania, las reacciones no tardaron en llegar desde el plano comunicacional extranjero. El periodista de TyC Sports, Hugo Balassone, encendió las redes sociales al publicar una incendiaria columna de opinión donde le exige de forma categórica al pueblo ecuatoriano pedirle perdón a Sebastián Beccacece por el trato recibido en la antesala de la hazaña liguera.

El comunicador trasandino no anduvo con rodeos y golpeó la mesa de entrada, apuntando directamente contra la prensa y la fanaticada que pedían la cabeza del director técnico argentino tras los dubitativos compromisos iniciales del Grupo E.

“Bueno, muchachos ecuatorianos, llegó la hora de pedirle perdón a Sebastián Beccacece. Becca lo hizo, le ganó a Alemania y metió a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial. El técnico fue maltratado por la prensa y el público ecuatorianos como pocas veces se vio, víctima de algunos prejuicios, porque agarró al equipo con menos tres puntos y lo puso segundo de Argentina en las Eliminatorias. Durante todo ese camino se lo cuestionó y ahora les tapó la boca a todos”, disparó sin filtros Balassone.

Hugo Balassone pide que los ecuatorianos le pidan perdón a Sebastián Beccacece.

Para el analista de la cadena internacional, hubiese resultado una injusticia total una eliminación liguera temprana. Balassone argumentó que los palos privaron a la Tri de vencer a Costa de Marfil y que el amargo 0-0 ante Curazao —el cual desató los reproches masivos— estuvo condicionado porque el arquero rival le tapó una chance inmejorable a Enner Valencia al inicio del cotejo. “Claro, Curazao venía de perder 7-1 con Alemania y ciertamente la expectativa era otra… ¿Qué dirán ahora los que le pedían que se fuera sobre el cierre de ese segundo partido?”, cuestionó.

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El análisis de la gesta: “Este Ecuador es un equipo a evitar por cualquiera”

Respecto al trámite liguero del batacazo ante los europeos, el periodista desmenuzó las claves tácticas que implementó Beccacece para revertir un marcador adverso, reconociendo que, si bien Alemania alineó algunos elementos alternativos, la Tri tuvo el carácter liguero para sobreponerse a un polémico gol tempranero de Leroy Sané.

El comunicador elogió las modificaciones del complemento: la inclusión de Angulo como una apuesta absoluta del entrenador y el ingreso de Kevin Rodríguez, quien punteó el esférico para que Gonzalo Plata batiera a Manuel Neuer en el definitivo 2-1. Tras meterse entre los mejores terceros, Balassone dejó una potente advertencia liguera para el resto de los competidores en las llaves del cuadro principal.

“Este Ecuador de Beccacece es un equipo a evitar por cualquiera. Es potente, ataca, es audaz, desequilibra, tiene un entrenador que diseña bien los partidos y es sólido atrás, le hacen pocos goles por sus buenos defensores y su buen arquero, Galíndez”, sentenció con total admiración.