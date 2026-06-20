Los sudamericanos siguen sin sumar de a tres e hipotecaron sus chances de avanzar en la Copa del Mundo.

Curazao firmó una de las páginas más increíbles de su historia futbolística tras igualar 0-0 ante Ecuador en el Mundial 2026, en un resultado que sacude por completo el Grupo E y deja a los sudamericanos en una situación comprometida.

El gran protagonista de la jornada fue el arquero Eloy Room, quien tuvo una actuación simplemente descomunal. El guardameta se transformó en figura absoluta del encuentro tras registrar ¡15 atajadas!, estableciendo un récord histórico en partidos de Copa del Mundo. Una verdadera muralla que sostuvo a su selección ante el constante asedio ecuatoriano.

Ecuador dominó el trámite de principio a fin, generó múltiples ocasiones de gol, pero se encontró una y otra vez con un inspirado Room que respondió en todas las facetas: reflejos, achiques y seguridad aérea.

Eloy Room se consagra como la gran figura ante Ecuador con 15 atajadas clave(Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

La falta de eficacia terminó pasándole la cuenta a la “Tri”, que ahora ve seriamente comprometidas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para Curazao, en cambio, el empate se celebra como una victoria. No solo suma un punto valioso, sino que además instala un hito histórico para una selección de un país independiente desde 2010 cuya población supera por nada los 150.000 habitantes, (Maipú tiene más de 500.000).

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Así quedó la tabla del Grupo E (Alemania ya clasificado)

Tras este resultado, Alemania lidera con puntaje perfecto y ya aseguró su paso a la siguiente fase. Costa de Marfil se posiciona como escolta, mientras que Ecuador y Curazao quedan relegados con apenas una unidad, obligados a jugarse todo en la última jornada.

El grupo queda completamente abierto por el segundo cupo, aunque con una clara presión sobre Ecuador, que dejó escapar una oportunidad clave y ahora depende de otros resultados para seguir con vida en el torneo.

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 2 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1