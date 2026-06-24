Grupo B del Mundial 2026: así cerró la tabla con clasificados, eliminados y un posible mejor tercero

Revisa como quedó la tabla de posiciones tras la finalización del Grupo B en el Mundial 2026.

En esta jornada se disputó la última jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026, en la que el primero en definirse fue el del Grupo B, el que conformaban Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

En lo que fueron dos duelos de alto impacto, Suiza se impuso por 2-1 ante Canadá y Bosnia y Herzegovina derrotó por 3-1 a Qatar, colocando el punto final a este grupo B.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó con Suiza en el primer lugar con 7 puntos, Canadá se queda en el segundo lugar con 4 unidades, Bosnia y Herzegovina también quedó con 4 puntos en el tercer puesto y colista Qatar con tan solo una unidad.

Ahora con este panorama, los dos clasificados son Suiza y Canadá, en la que los europeos esperan a un mejor tercero del grupo E, F, G, I o J, mientras que los canadienses también esperan a su rival.

Suiza clasificó como líder del grupo | Foto: Getty Images

Por otra parte, quedó Bosnia y Herzegovina con cuatro unidades, quedando muy bien aspectado para un posible cupo como mejor tercero, tabla que hoy lidera, pero debe esperar por el desarrollo de todos los otros grupos que aún restan.

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ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO B EN EL MUNDIAL 2026